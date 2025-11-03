قرعة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز (بث مباشر)

قرعة دوري أبطال أفريقيا، يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



ومن المقرر أن تُسحب قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت جرينتش (2 ظهرا بتوقيت القاهرة) بحضور عدد من أساطير الكرة الأفريقية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ومن المنتظر نقل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عبر شبكات بي إن سبورتس الإخبارية، بالإضافة إلى المنصات الرقمية المختلفة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كما ستقوم بعض القنوات المحلية في الدول الإفريقية، مثل سوبر سبورت في جنوب إفريقيا.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن اختيار النجم الكاميروني أليكس سونج لاعب برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي السابق، للمشاركة في عملية سحب قرعة مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباريات دوري المجموعات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي،وتستمر الأدوار الإقصائية بالنظام ذاته حتى المباراة النهائية.

كما أعلن "كاف" أن مرحلة المجموعات ستبدأ يوم 21 نوفمبر 2025، على أن تُختتم في 14 فبراير 2026، مع الحفاظ على معايير كسر التعادل السابقة، وهي نتائج المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وأخيرا الأهداف خارج الأرض.

ويحمل نادي بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا 2025 بعد فوزه التاريخي على ماميلودي صن داونز في المباراة النهائية، ليتوج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

الفرق المتأهلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026



الأهلي (مصر)

بيراميدز (مصر)

الهلال (السودان)

الترجي (تونس)

نهضة بركان (المغرب)

شبيبة القبائل (الجزائر)

ستاد مالي (مالي)

الجيش الملكي (المغرب)

مولودية الجزائر (الجزائر)

صن داونز (جنوب أفريقيا)

سيمبا (تنزانيا)

يانج أفريكانز( تنزانيا)

بترو اتليتكو (أنجولا)

ريفرز يونايتد (نيجيريا)

باور ديناموز (زامبيا)

سانت إيلوا لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)

تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أفريقيا 2026

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: بيراميدز المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، سيمبا التنزاني

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري، بترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الرابع: الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي، شبيبة القبائل الجزائري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.