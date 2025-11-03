هطول أمطار على شرق وغرب الإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الإثنين، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق شرق وغرب المحافظة.

وحرص الباعة الجائلون على الانصراف من الميادين والشوارع العامة هروبا من الأمطار خوفا من التسبب في خسائر لهم وسط تواجد مسئولي وتنفيذي أحياء المحافظة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من اليوم استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتم رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم للاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

