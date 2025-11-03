قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية، يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2025-2026، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة



ومن المقرر أن تُسحب قرعة مجموعات الكونفدرالية في الساعة 11 صباحًا بتوقيت غرينتش (1 ظهرا بتوقيت القاهرة)، وبعدها بساعة واحدة فقط تسحب قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بحضور عدد من أساطير الكرة الأفريقية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ومن المنتظر نقل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عبر شبكات بي إن سبورتس الإخبارية، بالإضافة إلى المنصات الرقمية المختلفة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كما ستقوم بعض القنوات المحلية في الدول الأفريقية، مثل سوبر سبورت في جنوب إفريقيا.



وتقام مباريات دوري المجموعات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي،وتستمر الأدوار الإقصائية بالنظام ذاته حتى المباراة النهائية.

كما أعلن "كاف" أن مرحلة المجموعات ستبدأ يوم 21 نوفمبر 2025، على أن تُختتم في 14 فبراير 2026، مع الحفاظ على معايير كسر التعادل السابقة، وهي نتائج المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وأخيرا الأهداف خارج الأرض.

ويحمل نادي بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا 2025 بعد فوزه التاريخي على ماميلودي صن داونز في المباراة النهائية، ليتوج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أفريقيا 2026

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: بيراميدز المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، سيمبا التنزاني

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري، بترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الرابع: الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي، شبيبة القبائل الجزائري

الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية

1. الزمالك (مصر)

2. عزام يونايتد (تنزانيا)

3. الوداد الرياضي (المغرب)

4. شباب بلوزداد (الجزائر)

5. زيسكو يونايتد (زامبيا)

6. اتحاد الجزائر (الجزائر)

7. مانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية)

8. سان بيدرو (كوت ديفوار)

9. أولمبيك آسفي (المغرب)

10. سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا)

11. ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)

12. كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا)

13. أوتوهو (الكونغو)

14. دجوليبا (مالي)

15. نيروبي يونايتد (كينيا)

16. المصري البورسعيدي (مصر)



تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات الكونفيدرالية الأفريقية



المستوى الأول.. ويضم فرق: الزمالك المصري، الوداد البيضاوي المغربي، اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريين.

المستوى الثاني.. ويضم فرق: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، المصري، مانياما يونيون ممثل الكونغو الديمقراطية، جوليبا المالي.

المستوى الثالث.. ويضم فريقي: كايزر شيفز الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي.

المستوى الرابع.. ويضم فرق: سان بيدرو الإيفواري، نيروبي يونايتد الكيني، أوليمبيك أسفي المغربي، عزام يونايتد التنزاني، سانجيدا بلاك ستارز التنزاني، زيسكو يونايتد الزامبي.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن اختيار النجم الكاميروني أليكس سونج لاعب برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي السابق، للمشاركة في عملية سحب قرعة مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

بينما يشارك النجم الزامبي كريستوفر كاتونجو الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2012، في عملية سحب قرعة مسابقة كأس الكونفيدرالية.

