آريانا جراندي تعلن انتهاء تصوير فيلم “Focker In-Law”

أعلنت النجمة آريانا جراندي، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، انتهاء تصوير فيلم “Focker In-Law”.

وكتبت آريانا في منشورها قائلة: “كانت الأشهر القليلة الماضية مميزة للغاية.. أحب عائلتي فوكر، وأحب عائلتي بيرن... كثيرًا جدًا.. سأفتقد هذه المجموعة بشدة.. أراكم في نوفمبر القادم”.

تفاصيل فيلم “Focker In-Law”

فيلم “Focker In-Law”، هو الجزء الرابع من سلسلة أفلام Meet the Parents الكوميدية الشهيرة، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي في 25 نوفمبر 2026.

يعود ستيلر، وروبرت دي نيرو، وبليث دانر، وتيري بولو، وأوين ويلسون في فيلم "Focker In-Law"، مع انضمام سكايلر جيسوندو إلى فريق التمثيل.

Focker In-Law، من إخرج جون هامبورج، كاتب الأفلام الثلاثة الأولى، في حين أن تفاصيل الحبكة السينمائية للفيلم، لا تزال طي الكتمان.

قال بن ستيلر بطل الفيلم في تصريحات صحفية،: “ما دفعني إلى ذلك هو أنني في نفس عمر بوب عندما صنعنا الفيلم الأول.. بدا الأمر وكأنه انعكاس للفيلم الأول، حيث يفكر أحد أطفالي في تعريف عائلته بشخصه”.

حقق الفيلم الأول، الذي ركز على جريج فوكنر (بن ستيلر)، الذي يمر بمواقف محرجة عديدة أثناء محاولته إبهار والدي حبيبته قبل التقدم لخطبتها، نجاحًا باهرًا، محققًا إيرادات بلغت 330 مليون دولار عالميًا.

أدى نجاحه إلى امتداد الفيلم الكوميدي لعام 2004 إلى جزأين آخرين ناجحين: "قابل عائلة فوكنر" عام 2004 (الذي قدم والدي جريج، باربرا سترايسند وداستن هوفمان)، و"أطفال فوكنر الصغار" عام 2010.

آريانا جراندي تكشف عن خططها المستقبلية في عالم التمثيل

في سياق متصل، تحدثت المغنية آريانا جراندي، عن خططها المستقبلية في عالم التمثيل.

وقالت آريانا في تصريحات صحفية،: "أودُّ أن أصبحَ على خشبة المسرح.. أريدُ أن أمارسَ المسرحَ وأقضي وقتًا أطول في التمثيل مقارنةً بما فعلتُه خلالَ السنوات الاثنتي عشرة الماضية من مسيرتي الفنية.. أعتقدُ أن هذا التوازنَ سيكونُ مهمًا بالنسبة لي، لأنني أدركتُ مدى فائدة الجمع بين الغناء والتمثيل لروحي".

