الأحد 23 مارس 2025
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ثقافة وفنون

آريانا جراندي وسابرينا كاربنتر وميلي بوبي يتنافسن على تجسيد بريتني سبيرز في فيلم السيرة الذاتية

آريانا جراندي وسابرينا
آريانا جراندي وسابرينا كاربنتر وميلي بوبي، فيتو

 بريتني سبيرز، كشفت تقارير صحفية، أن كلا من النجمات أريانا غراندي، وسابرينا كاربنتر، وميلي بوبي براون، يتنافسن على تجسيد على دور، النجمة بريتني سبيرز في فيلم السيرة الذاتية، الذي يحضر له المخرج جون م. تشو، وُصف بأنه "فيلمٌ سيُسهم في بناء مسيرة مهنية"، لمن يقع عليها الاختيار.

 وكشف المخرج الشهير جون إم تشو مؤخرا، إن فيلمه المقبل سيكون فيلم سيرة ذاتية، عن حياة المغنية بريتني سبيرز.

وذكر جون، أن بريتني سبيرز، ستكون مشاركة فعليًا في إنتاج الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم سيقتبس، من مذكرات بريتني سبيرز التي صدرت عام 2023 The Woman In Me.

بريتني سبيرز في مذكراتها: لست هنا لأكون ضحية

 أكدت المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز، في مذكراتها  The Woman In Me، أنها لا تشارك قصتها، بهدف الظهور كضحية، قائلة: "لست هنا لأكون ضحية، لقد قلت ذلك على إنستجرام بعد انتهاء الوصاية.. لقد عشت مع الضحايا طوال حياتي عندما كنت طفلة، ولهذا السبب خرجت من منزلي، وعملت لمدة 20 عامًا، وبذلت قصارى جهدي... آملا في أن يكون لقصتي تأثير، وإحداث بعض التغييرات في النظام الفاسد".

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