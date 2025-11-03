11 عاما على رحيل ملاك السينما مريم فخر الدين

مريم فخر الدين ، ممثلة تميزت بالجمال الهادئ والبساطة والوجه الملائكي، جميلة جميلات السينما، لقبت بحسناء الشاشة وملاك السينما والأميرة إنجي نسبة إلى دورها في "رد قلبي"، وصفها القراء بقطعة بطيخ في يوم ساخن، تميزت بالجرأة والصراحة في أحاديثها، رحلت في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر عام 2014.



ولدت مريم فخر الدين عام 1933 لأم مجرية مسيحية وأب مصري مسلم يعمل مهندسًا للري في محافظة الفيوم. هي شقيقة الفنان يوسف فخر الدين، وحصلت على شهادة البكالوريا من المدرسة الألمانية، وكأفأتها أمها باصطحابها معها إلى المصور بشارع عماد الدين وعمل صورة فوتوغرافية كبيرة لها.

مع هدى سلطان ونادية لطفى

ونشر المصور صورتها في مسابقة ملكة جمال الغلاف التي أقامتها مجلة إيماج، ونجحت مريم فخر الدين في المسابقة وحصلت على لقب ملكة جمال الغلاف ومبلغ 250 جنيها قيمة الجائزة، وتناقلت المجلات نشر الصورة على أغلفتها.

أنور وجدي يحاول احتكارها



من أوائل المنتجين الذين التفتوا إلى جمال مريم فخر الدين كان الفنان أنور وجدي الذي طلب من والدها توقيع عقد احتكار لها، إلا أن والدها رفض قيامها بالتمثيل حتى أقنعه صديقه المخرج أحمد بدرخان فوضع الأب شروطا لا سهر ولا عرى ولا أحضان ولا قبلات ولا أفلام خليعة، ووافق بدرخان لتبدأ مشوارها مع السينما.



شاركت مريم فخر الدين البطولة مع أهم وأشهر نجوم جيلها من الصف الأول ومنهم الفنان عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش وأحمد مظهر، ورشدى أباظة وعمر الشريف وعماد حمدى وغيرهم، تقول مريم: إن مشاركتها لعبد الحليم حافظ فى فيلم "حكاية حب " أسعدتها كثيرا وبعد النجاح الساحق الذى حققه الفيلم فى ذلك الوقت رفضت أن تظهر بعدها مع العندليب فى فيلم "الخطايا " لأنها ترى أن النجاح الذى حققه فيلم حكاية حب لن يتحقق فى أي أعمال أخرى ستجمعها بعد ذلك بالعندليب.

خمسة أفلام مع فريد الأطرش



وعن أهم أفلامها بالسينما حصرتهم مريم فخر الدين في 225 فيلما في حياتها الفنية كان منهم خمسة أفلام مع الموسيقار الفنان فريد الأطرش لأنه كان هناك تناغم فى التمثيل أمامه وعلى رأس هذه الأفلام: ماليش غيرك، عهد الهوى، رسالة غرام، كما شاركت الفنان رشدى أباظة فى العديد من الأعمال السينمائية، وعن هذه الأعمال تقول: جمعتنى برشدى أباظة معاملات أثناء التصوير وكانت النتيجة انطلب يدى للزواج أكثر من مرة لأنه بتاع ستات لدرجة أنه جاء مرة وتهجم على بيتى وكسر الباب بسبب رفضى، وذلك على الرغم من حب والدتى له.

مريم فخر الدين



من الأفلام التى قدمتها مريم فخر الدين للسينما: رد قلبي الذي أدت فيه دور الأميرة إنجى ولقبت به، الأيدي الناعمة مع أحمد مظهر، لا أنام مع عماد حمدى وعمر الشريف، حكاية حياة، أرضنا الخضراء، رنة خلخال، أنا وقلبى، بئر الحرمان، شفاه لا تعرف الكذب، زيارة سرية، وكانت آخر أفلامها النوم فى العسل مع الفنان عادل إمام، بعده قدمت للتليفزيون عددا قليلا من الأعمال أشهرها دورها فى مسلسل رأفت الهجان.

رحيل بعد مشوار طويل



رحلت الفنانة الرقيقة مريم فخر الدين في مثل هذا اليوم عام 2014 في مستشفى المعادي حيث كانت خضعت لعملية إزالة تجمع دموي من المخ لكن حالتها الصحية تدهورت بعد إجراء الجراحة وظلت في غرفة العناية المركزة حتى الرحيل عن 81 عاما.



