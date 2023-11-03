من المدرسة إلى حب أحمد مظهر، ماذا قالت نادية لطفى عن مريم فخر الدين بعد رحيلها

تتحدث الفنانة الجميلة نادية لطفى لتذكر أيام جمعتها بالفنانة مريم فخر الدين زميلة الدراسة معها بالمدرسة الألمانية ـ التى رحلت فى مثل هذا اليوم 3 نوفمبر 2014 ـ حيث ربطت الصداقة بينهما أعواما طويلة حتى رحلت مريم فكتبت نادية لطفى في مجلة الكواكب بعد رحيلها تقول:



كانت مريم فخر الدين من أجمل ثلاث بنات بالمدرسة وكان الأولاد يحبون الكلام معها لجمالها وهدوئها، كانت مثقفة واثقة من نفسها، تعشق القراءة، مافيش كتاب يقع تحت إيديها غير لما تقرأه كله في أيام قليلة، ويوم عرفنا أنها فازت بمسابقة فتاة غلاف في مجلتين إيماج والمصور كأجمل وجه انقلبت الدنيا، وقامت مظاهرة حب في المدرسة من أجلها والجميع يصيح "مريم بقت كفر يا بنات" ولم يكن للمدرسة حديث غير مريم كأول بنت من جيلنا تتصدر صورتها أغلفة المجلات الشهيرة.

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مريم فخر الدين

وأضافت نادية لطفى: كنا صديقتين أنا ومريم فخر الدين، لكن بعد تخرجنا في المدرسة انقطعت أخبارنا عن بعض بشكل مؤقت قبل أن تعود وبقوة مع فريد الأطرش الذى جمعنا من جديد في فيلم ليلة غرام.

عائلة بسيطة واب حنون

مريم فخر الدين من عائلة بسيطة جدا من الفيوم مكونة من أب مسلم موظف بسيط يتقاضى راتب 30 جنيها شهريا فقط وأم مسيحية، ورغم ذلك لم يحرمها من شيء سواء في مستوى المدارس أو المعيشة بصفة عامة هي وشقيقها الأصغر يوسف، أحبت مريم والدها اكثر من والدتها لأنه كان يغمرها بعطفه وحنانه وكان لايعرف القسوة في تعاملاته، أما والدتها فكانت جادة تعاقب عند الخطأ حتى ان مريم كانت تقول عنها "عندها الحنان بحساب".

تعليم بمدارس الراهبات

قدمت الأم لابنتها مريم فخر الدين في مدرسة الرهبات باسم مارى فخرى فظلت مريم في نظر المدرسة مسيحية حتى سن الثانية عشرة تدرس المسيحية وتعاليمها ولا تعرف شيئا عن الإسلام.

مريم فخر الدين

وعلى الرغم من أن مريم فخر الدين تمتعت بملامح غربية وخواجاتى فإنها كانت تصف نفسها دائما بالفلاحة نسبة إلى مكان نشأتها، فملامحها الجميلة دائما كانت تؤهلها لدور الريفية الساذجة أو للأدوار الرومانسية الرقيقة أو أدوار الفتاة المظلومة الضحية الطيبة بعيدا عن أدوار الشر.



اقتنع والدها بدخولها السينما من خلال صديقه المخرج أحمد بدرخان والمصور عبده نصر في فيلم ليلة غرام بعد محاولات كثيرة من غيره من المخرجين والمنتجين الكبار آنذاك مثل أنور وجدى وحسين صدقى فقد طردهما ابوها وهما في قمة مجدهما معتبرا السينما بالنسبة لابنته مسخرة، إلى أن أقنعه صديق طفولته بدرخان بالفيلم في دور الفتاة اليتيمة وهو دور يحث على الفضيلة حيث اشترط والدها ان تظهر جالسة على سجادة صلاة.

قائمة محظورات العمل بالسينما

بعد دخولها عالم الفن وضع والد مريم فخر الدين لها قائمة محظورات شملت الخمور والمايوهات والقبلات والمشاهد الخارجة وهو ما انتهجته في بداية عملها بالفن قبل أن تتزوج محمود ذو الفقار.

أحمد مظهر وحكايته مع الأميرة إنجى

تقول نادية لطفى: اجتمعت أنا ومريم فخر الدين على حب أحمد مظهر منذ أن اجتمعنا نحن الثلاثة فى فيلم “مع الذكريات” وكل واحدة منا كانت صديقة مقربة له على طريقتها الخاصة لأنه كان جنتل وفارس حقا وكان يتصل بها يوميا للاطمئنان عليها وكان يناديها الأميرة إنجى وهى لا تجيبه إلا بالأمير علاء.



وأضافت: "مريم فخر الدين معنا دائما بروحها الحلوة وقلبها الملائكى وستبقى في الذاكرة نموذج للأميرة الرقيقة الهادئة القديرة فى تمثيلها وتعبيراتها".