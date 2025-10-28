الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فرنسا ترسل 2000 جندي إلى أوكرانيا لهذا السبب

القوات الفرنسية،
القوات الفرنسية، فيتو

أكدت الاستخبارات  الخارجية الروسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحلم بالتدخل العسكري في أوكرانيا دون التخلي عن آماله في دخول التاريخ كقائد عسكري.

قوات الاختراق التابعة للفيلق الأجنبي الفرنسي متمركزة في مناطق الحدود البولندية

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية في تقرير بحسب روسيا اليوم: تستعد هيئة الأركان العامة الفرنسية لإرسال قوة عسكرية قوامها 2000 جندي من الجيش الفرنسي إلى أوكرانيا لمساعدة نظام كييف.

وأضافت الاستخبارات الخارجية الروسية: قوات الاختراق التابعة للفيلق الأجنبي الفرنسي متمركزة في مناطق الحدود البولندية، ومن المخطط نقلها إلى المناطق الوسطى في أوكرانيا.

إنشاء مئات الأسرة الإضافية في المستشفيات لاستقبال الجرحى

وتابعت الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تعمل بسرعة على إنشاء مئات الأسرة الإضافية في المستشفيات لاستقبال الجرحى.

واوضحت الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه إذا تم تسريب المعلومات، فستزعم فرنسا أن الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة من المدربين الذين وصلوا إلى أوكرانيا لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفرنسي ماكرون أوكرانيا مناطق الحدود البولندية

مواد متعلقة

ترامب: على روسيا إنهاء الحرب في أوكرانيا فورا

انفجارات في شمال شرق أوكرانيا وصفارات الإنذار تدوي في 5 مناطق

ماكرون يعلن تزويد أوكرانيا بصواريخ "أستر" ومقاتلات "ميراج 2000"

سلوفاكيا: لن نخصص ولو سنتا واحدا لدعم أوكرانيا عسكريا

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

بيان عاجل للقوات السودانية بعد مجزرة الفاشر: "لن تهنأ مليشيا آل دقلو الإرهابية بما اغتصبته"

مصدر بالزمالك ينفي استقالة حسين لبيب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads