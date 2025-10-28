فرنسا ترسل 2000 جندي إلى أوكرانيا لهذا السبب

أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحلم بالتدخل العسكري في أوكرانيا دون التخلي عن آماله في دخول التاريخ كقائد عسكري.

قوات الاختراق التابعة للفيلق الأجنبي الفرنسي متمركزة في مناطق الحدود البولندية

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية في تقرير بحسب روسيا اليوم: تستعد هيئة الأركان العامة الفرنسية لإرسال قوة عسكرية قوامها 2000 جندي من الجيش الفرنسي إلى أوكرانيا لمساعدة نظام كييف.

وأضافت الاستخبارات الخارجية الروسية: قوات الاختراق التابعة للفيلق الأجنبي الفرنسي متمركزة في مناطق الحدود البولندية، ومن المخطط نقلها إلى المناطق الوسطى في أوكرانيا.

إنشاء مئات الأسرة الإضافية في المستشفيات لاستقبال الجرحى

وتابعت الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تعمل بسرعة على إنشاء مئات الأسرة الإضافية في المستشفيات لاستقبال الجرحى.

واوضحت الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه إذا تم تسريب المعلومات، فستزعم فرنسا أن الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة من المدربين الذين وصلوا إلى أوكرانيا لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية.

