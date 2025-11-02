حريق هائل بمصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة (فيديو)

أفادت السلطات الروسية، اليوم الأحد، باندلاع حريق وتضرر ناقلة نفط جراء هجوم واسع النطاق، شنته أوكرانيا، استهدف ميناء "توابسي" الروسي على البحر الأسود.

وذكرت السلطات الإقليمية أن مرافق ميناء "توابسي" الروسي، الذي يضم محطة نفط رئيسية، تضررت واشتعلت فيها النيران، خلال الليل نتيجة هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة.

ويضم الميناء محطة "توابسي" النفطية ومصفاة "توابسي" التابعة لشركة "روسنفت"، واللتين استُهدفتا بطائرات مسيّرة أوكرانية عدة مرات هذا العام.

‼️🇷🇺—-More footage from the strikes on Tuapse oil terminal. It appears that the fires have gotten progressively worse with two more possible impact points visible in the fourth image.



The 8 second video is allegedly the ports shore tank on fire. https://t.co/6G9ukpOCY5 pic.twitter.com/O5WOS7bNgJ — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) November 2, 2025

وتعدّ المحطة منفذًا جنوبيًا رئيسيًا لوصول المنتجات الروسية الخام والمكررة إلى الأسواق العالمية، لذا فإن أي تعطل هناك يمكن أن يؤثر على تدفق الصادرات.



وقال ناشطون مختصون بنشر أخبار الحرب بين روسيا وأوكرانيا إن المضادات الروسية تعاملت مع الهجوم وأطلقت نيرانها محاولة صد المسيرات الأوكرانية.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر لحظة تعامل القوات الروسية في منطقة ميناء "توابسي" مع الهجوم الأوكراني.



The work of Russian air defense and the moment one of the drones hit the oil terminal in the port area of Tuapse. https://t.co/79usMmxoMv pic.twitter.com/iPWrCtB1cD — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 1, 2025

وذكرت إدارة إقليم "كراسنودار" شمال القوقاز الروسي أن مدينة "توابسي" تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية ما أدى لاندلاع نيران على ناقلة نفط وتسجيل أضرار مادية.

وقالت الإدارة، في منشور عبر تطبيق "تليجرام" حول الهجوم الأوكراني: "يتم صد هجوم بالطائرات المُسيّرة في توابسي. تضررت ناقلة نفط. مباني الميناء والبنية التحتية الأخرى تضررت أيضًا".

وأضافت: "سقطت شظايا طائرات مُسيّرة على ناقلة نفط في الميناء ما أدى إلى وقوع أضرار في الهيكل العلوي لسطح الناقلة. جرى إجلاء الطاقم. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".



وتابعت الإدارة: "لحقت بعض الأضرار الطفيفة بمحطة السكك الحديدية في توابسي. وتسبب حطام طائرة مسيّرة أيضًا في أضرار بمبنى سكني في قرية سوسنوفي، الواقعة على مشارف توابسي ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات".

Several fires can be seen burning throughout the Tuapse Oil Terminal, one of the biggest oil terminals on the Black Sea, following a large-scale drone attack tonight by the Armed Forces of Ukraine against Krasnodar Krai, Russia. pic.twitter.com/yLmWpC82Sr — OSINTdefender (@sentdefender) November 2, 2025

تزامن ذلك مع تقارير أفادت بأن أوكرانيا نفذت، ليل السبت، ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في المناطق التي تسيطر عليها روسيا وداخل الأراضي الروسية.



وشملت تلك الضربات محطة "توابسي" البحرية للنفط، ومحطة "أوريول" للطاقة والحرارة المشتركة، ومحطة تحويل في ألتشيفسك، ومحطة تحويل في جيليزنوجورسك.

وكثفت كييف هجماتها على المصافي والمستودعات وخطوط الأنابيب الروسية في الأشهر الأخيرة لاستنزاف إمدادات الوقود، وتعطيل اللوجستيات العسكرية، ورفع تكاليف الحرب، في حملة تقول إنها رد على الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية.



