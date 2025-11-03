الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الزمالك: جماهير القلعة البيضاء لا تثق في مجلس الإدارة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اختيارات إدارة القلعة البيضاء على صعيد الجهاز الفني، مؤكدًا أن النادي ظلم نفسه بالتعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الذي لم يتمكن من تقديم أي بصمة حقيقية منذ توليه المسئولية.

الزمالك يفوق قدرات يانيك فيريرا 

وقال بشير التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "cbc" إن الزمالك نادٍ كبير ويفوق قدرات فيريرا التدريبية.

وأوضح أن رحيل المدرب البلجيكي كان يجب أن يحدث منذ بداية الموسم لتفادي التراجع الفني والنتائج السلبية.

فوز الزمالك على طلائع الجيش مفيد معنويا قبل السوبر 

وأضاف التابعي أن الفوز الأخير للزمالك قبل السوبر المصري يُعد مكسبًا معنويًا مهمًا، يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل البطولة المرتقبة في الإمارات، لكن الأزمات الإدارية والفنية لا تزال تؤثر على استقرار الفريق.

وعن إمكانية استمرار أحمد عبد الرؤوف في قيادة الفريق حال التتويج بالسوبر، قال التابعي: “حتى لو عمل مجلس الإدارة من الفسيخ شربات، فلن يكون مقبولًا من الجماهير، لأن الثقة بينهم انتهت تمامًا”.

جماهير الزمالك لا تثق في مجلس الإدارة 

وأوضح أن جماهير الزمالك أصبحت لا تثق في قرارات المجلس الحالي، متوقعًا أن يحاول المسؤولون تدارك الموقف عبر التعاقد مع مدرب جديد يحمل اسمًا قويًا لتهدئة الشارع الزملكاوي.

وختم التابعي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الزمالك على الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بشير التابعي الزمالك نادي الزمالك يانيك فيريرا

مواد متعلقة

بمشاركة الزمالك والمصري، الكاف يصدر تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات بالكونفدرالية

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وفوز الزمالك وبيراميدز

الزمالك يكشف سر عدم إجراء التبديل السادس أمام طلائع الجيش بعد إصابة فتوح

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك علي طلائع الجيش بالدوري

الأكثر قراءة

البتلو تتراجع 56 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وفاة صلاح سالم رئيس مركز ديرب نجم ومحافظ الشرقية ينعاه

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

10 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبصل والليمون في سوق العبور

فريق بحث لكشف حقيقة وفاة سيدة في منشأة القناطر

نجم الزمالك: جماهير القلعة البيضاء لا تثق في مجلس الإدارة

ملك بلجيكا في جولة خاصة بسقارة وأبو صير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

خدمات

المزيد

البتلو تتراجع 56 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبصل والليمون في سوق العبور

10 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية