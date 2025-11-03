نجم الزمالك: جماهير القلعة البيضاء لا تثق في مجلس الإدارة

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اختيارات إدارة القلعة البيضاء على صعيد الجهاز الفني، مؤكدًا أن النادي ظلم نفسه بالتعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الذي لم يتمكن من تقديم أي بصمة حقيقية منذ توليه المسئولية.

الزمالك يفوق قدرات يانيك فيريرا

وقال بشير التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc" إن الزمالك نادٍ كبير ويفوق قدرات فيريرا التدريبية.

وأوضح أن رحيل المدرب البلجيكي كان يجب أن يحدث منذ بداية الموسم لتفادي التراجع الفني والنتائج السلبية.

فوز الزمالك على طلائع الجيش مفيد معنويا قبل السوبر

وأضاف التابعي أن الفوز الأخير للزمالك قبل السوبر المصري يُعد مكسبًا معنويًا مهمًا، يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل البطولة المرتقبة في الإمارات، لكن الأزمات الإدارية والفنية لا تزال تؤثر على استقرار الفريق.

وعن إمكانية استمرار أحمد عبد الرؤوف في قيادة الفريق حال التتويج بالسوبر، قال التابعي: “حتى لو عمل مجلس الإدارة من الفسيخ شربات، فلن يكون مقبولًا من الجماهير، لأن الثقة بينهم انتهت تمامًا”.

جماهير الزمالك لا تثق في مجلس الإدارة

وأوضح أن جماهير الزمالك أصبحت لا تثق في قرارات المجلس الحالي، متوقعًا أن يحاول المسؤولون تدارك الموقف عبر التعاقد مع مدرب جديد يحمل اسمًا قويًا لتهدئة الشارع الزملكاوي.

وختم التابعي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الزمالك على الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري.

