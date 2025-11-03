ماذا قالت قيادات التعليم العالي عن افتتاح المتحف المصري الكبير؟

وضعت الجامعات والمعاهد المصرية مخطط لتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعريف الطلاب بعظمة حضارتهم المصرية وتراثهم الثقافي الفريد، من خلال تنظيم زيارات ميدانية للطلاب للمتحف المصري الكبير، الذي تم افتتاحه رسميا بهدف تعزيز ارتباط الشباب بجذورهم الحضارية، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

كما يشمل المخطط الندوات التثقيفية والمعارض الطلابية والمسابقات البحثية التي تربط الماضي بالحاضر، إلى جانب إعداد محتوى رقمي على منصات الجامعات يتناول المتحف وأبرز مقتنياته ورسائله الحضارية.

واحتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير، أشرف قيادات وزارة التعليم العالي أهمية ما يمثله المتحف للحضارة والدولة المصرية في تصريحات هامة نرصدها فيما يلي.

وزير التعليم العالي: المتحف منصة حضارية تجسد عبقرية الإنسان المصري

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي أن المتحف المصري الكبير يُمثل منصة حضارية وإنسانية عالمية تُجسد عبقرية الإنسان المصري وإبداعه عبر العصور، وأن التعليم العالي والبحث العلمي شريك فاعل في دعم الوعي الحضاري والثقافي لدى طلاب الجامعات المصرية.

رئيس جامعة القاهرة: حفل افتتاح المتحف المصري يعكس قوة الدولة المصرية

قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة إن المتحف المصري الكبير صرح فريد يجسد قيمة المصريين وقدرتهم المستمرة على الإلهام والبناء عبر العصور.

وأكد عبد الصادق أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كان لحظات تعكس قوة الدولة المصرية وإصرارها على تقديم تاريخها للعالم بصورة تليق بعظمة الوطن.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يحمل رسالة متجددة تؤكد أن مصر لا تكتفي بصون تراثها، بل تبدع في تقديمه للعالم.

رئيس جامعة عين شمس: المتحف المصري الكبير ليس مجرد بناء بل منارة للعلماء والمعرفة

قال الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل تتويجًا لجهود الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها الإنساني العريق وإبراز عظمة حضارتها للعالم، ويؤكد رؤية الجمهورية الجديدة في تعزيز مكانة مصر الرائدة على الخارطة الثقافية والسياحية الدولية.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد بناء، بل هو منارة للعلم والمعرفة، ورمز لقدرة مصر على تحقيق المعجزات، ومفخرة لكل مصري وعربي.

وأشار ضياء إلى ان جامعة عين شمس، ملتزمة بالمساهمة في تعظيم الاستفادة من هذا الصرح العظيم، من خلال البحث العلمي، والتوعية الأثرية، وإعداد الكوادر القادرة على فهم وحماية هذا الإرث الحضاري.

رئيس جامعة حلوان: المتحف الكبير تجسيد حي لعظمة الحضارة المصرية

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ان المتحف المصري الكبير يمثل منارة حضارية وثقافية عالمية، وتجسيدًا حيًا لعظمة الحضارة المصرية القديمة، ويعكس حرص الدولة المصرية على صون تراثها ونقله للأجيال القادمة.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير يُعد إضافة نوعية للمشهد الثقافي العالمي، ويضع مصر في مقدمة الدول الحريصة على حماية حضارتها وتعريف العالم بعراقتها وتاريخها المجيد.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن تصميم المتحف يعكس عبقرية المكان، حيث تلتقي أشعة الشمس المنبعثة من قمم الأهرامات الثلاثة في نقطة مركزية تمثل قلب المتحف، ليبدو من الأعلى وكأنه هرم رابع ينبض بالحياة والمعرفة.

وأشار رئيس جامعة حلوان أن المتحف المصري إنجازًا حضاريًا فريدًا في مسيرة الحفاظ على التراث الوطني، حيث يجمع بين أصالة التاريخ المصري وتقديمه بصورة متكاملة للأجيال القادمة، مما يسهم في إحياء الوعي القومي وتعزيز الانتماء الوطني.

رئيس جامعة بدر: المتحف يجسد رؤية الدولة المصرية لصون التراث الإنساني

أكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا وطنيًا يعبر عن توجه الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وتعزيز القوة الناعمة لمصر من خلال الثقافة والآثار والفنون.

وأشار القلا إلى أن هذا الحدث التاريخي يجسّد رؤية الدولة المصرية في صون التراث الإنساني وتقديم الحضارة المصرية القديمة في أبهى صورها، مشيدا بما شهده الافتتاح من حضور عالمي رفيع المستوى ضم عددًا من الملوك والرؤساء وقيادات الدول وممثلي المنظمات الدولية، بما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية.

نائب رئيس جامعة القاهرة: المتحف المصري الكبير ملتقى العبقريات الثلاث

قال الدكتور أحمد رجب محمد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، إن المتحف المصري الكبير يمثل ملتقى العبقريات والتي تشمل: عبقرية الزمان، وعبقرية المكان، وعبقرية الإنجاز.

ورأى نائب رئيس جامعة القاهرة أن المتحف المصري الكبير إنجاز كبير يضاف إلى إنجازات مصر الكثيرة التي أبهرت العالم.

وذكر نائب رئيس جامعة القاهرة أن عبقرية الزمان تشمل الزمان الذي تنتمي إليه التحف المعروضة بالمتحف المصري الكبير والتي تزيد على مائة ألف تحفة فنية والمجموعات التي تنتمي إلى عصور مختلفة، وعبقرية المكان من خلال اختيار مكان المتحف بجبانة منف أقدم جبانات الأرض وبجوار الأهرامات الثلاثة أحد عجائب الدنيا السبع.

رئيس جامعة العريش: المتحف الكبير أثبت أن مصر هي التاريخ نفسه

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن المتحف المصري الكبير هدية ّمصر للعالم، مشيرا إلى أن فمصر هي التاريخ نفسه.

وقال إن مصرنا الحبيبة ما زالت تبهر العالم وتصنع التاريخ، لافتا إلى تنظيم الجامعة محاضرات تثقيفية للطلاب عن المناسبة ورحلات طلابية للمتحف، تماشيا مع هذا الحدث العالمى، إضافة إلى تنظيم سلسلة من الندوات والفعاليات التوعوية لتعريف الطلاب بالمتحف المصري وتشجيعهم على زيارته، مؤكدًا أن الوعي بالتراث لا يقل أهمية عن التعليم الأكاديمي في بناء الشخصية الوطنية.

رئيس جامعة مدينة السادات: المتحف نموذجًا ملهمًا لتطور الفكر والإدارة في مصر

أكد الدكتور أحمد عزب، رئيس جامعة مدينة السادات، أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف أثري في العالم، ويعبّر عن إرادة دولة قوية تبني حاضرها بسواعد أبنائها وتستحضر مجدها العريق بثقةٍ في المستقبل، مشيرًا إلى أن المتحف يُعد نموذجًا ملهمًا لما وصلت إليه مصر من تطور في الفكر والإدارة والوعي الحضاري.

وأكد رئيس الجامعة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الثقافية على مستوى العالم، ويعكس رؤية القيادة السياسية في تقديم حضارة مصر بصورة تليق بمكانتها التاريخية والإنسانية، مضيفًا أن هذا الإنجاز يُجدد شعور الفخر والانتماء لدى كل مصري يرى في تراثه عنوانًا لهويته وركيزة لبناء جمهوريته الجديدة.

عميد قصر العيني: المتحف المصري الكبير واجهة حضارية لمصر

قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إن المتحف المصري الكبير واجهة حضارية لمصر ورسالة بأنها منارة للعلم والحضارة وقلب نابض للتاريخ.

ولفت عميد قصر العيني إلى أن المتحف المصري الكبير يجمع بين أصالة الماضي وروعة الإبداع الحديث، وشاهد على عمق حضارتنا ورسائلها الملهمة للمستقبل.

