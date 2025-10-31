الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مجلس جامعة القاهرة يوافق على إصدار عملة تذكارية تحمل شعار طب قصر العيني

إصدار عملة تذكارية
إصدار عملة تذكارية لقصر العيني

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، على إصدار عملة تذكارية خاصة بكلية طب قصر العيني، تخليدًا لدورها التاريخي الرائد ومسيرتها الممتدة في خدمة التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية الصحية.

ويأتي هذا القرار استجابة لطلب كلية طب قصر العيني -جامعة الفاهره، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، في إطار الإعداد للاحتفال الكبير الذي تستعد له الكلية بمناسبة مرور مأتي عام على تأسيس قصر العيني في عام 1827، أقدم مؤسسة طبية في مصر والشرق الأوسط، والتي أرست قواعد التعليم الطبي الحديث وأسهمت في تخريج أجيال متعاقبة من رواد الطب والعلم في مصر والعالم العربي.

ويُعد قصر العيني أحد أبرز المعالم التاريخية والعلمية في مصر، إذ بدأ تاريخه عام 1827 عندما أنشأه الطبيب الفرنسي أنطوان كلوت بك بأمر من محمد علي باشا ليكون أول مدرسة ومستشفى لتعليم الطب في مصر الحديثة، وتوالت بعدها مراحل التطوير والنقل إلى مقره الحالي المطل على النيل عام 1837، ليصبح على مدى قرنين من الزمان منارةً علميةً كبرى أسهمت في تأسيس الطب الأكاديمي في المنطقة العربية والإفريقية، واحتضنت رموزًا علمية تركت بصمة في تاريخ الطب المصري والعالمي.

ومن جانبه، صرّح الدكتور حسام صلاح مراد أن إصدار العملة التذكارية يمثل رمزًا وطنيًا ومعنويًا يعبر عن اعتزاز الدولة والجامعة بتاريخ قصر العيني ودوره الممتد على مدار قرنين من الزمن في خدمة الإنسان والعلم والمجتمع. 

وأكد أن الكلية بدأت من الآن التحضير للاحتفال التاريخي الذي سيقام عام 2027 بمناسبة مرور مئتي عام على تأسيسها، والذي سيجسد مسيرة قصر العيني كصرح علمي وإنساني خالد، ارتبط اسمه دومًا بالريادة والعطاء والطبيب المصري في أسمى صوره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة مجلس جامعة القاهرة قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العينى التعليم الطبي مستشفيات جامعة القاهرة

مواد متعلقة

مجلس جامعة القاهرة يوافق على توفير 26 منحة دراسية لأبناء المحافظات الحدودية

قصر العيني يحتفل باليوبيل الفضي للمؤتمر السنوي الخامس والعشرين لقسم الباطنة

مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة يوجه بتمديد فترات العمل الجراحي في بعض التخصصات الدقيقة

الأكثر قراءة

ممدوح الششتاوي يكتب: المتحف الكبير خطوة لوضع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

رابط مباشر لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة 12

الأمن يكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بالمنيا وضبط قائدها

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

تداول 16 ألف طن و1017 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

رئيس كولومبيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: صرح حضاري وإنجاز تاريخي

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

عالم أزهري: حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة المشرفة (فيديو)

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقتها بالسعادة في الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية