سائق "توك توك" ينهي حياة مبيض محارة بسبب خلاف على الأجرة في المنصورة

لقي مبيض محارة مصرعه بطعنة نافذة بالصدر وسحجة بالرقبة وجرح قطعي بالحجاب على يد سائق توك توك، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لوجود خلافات بينهما تتمثل في رغبة المجني عليه استقلال التوك توك رفقة المتهم ورفض الأخير ذلك لعدم قيامه بدفع الاجرة المستحقة أكثر من مرة سابقا.

تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفي المنصورة الدولي بوصول المدعو محمد اسماعیل م ع ش" ,16 سنة مبيض محارة، ومقيم شارع الجرن منطقة جديلة - دائرة القسم (جثة هامدة) على إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسري وسحجة بالرقبة من الناحية اليمنى وجرح قطعي بالحاجب الأيمن "ادعاء تعدي".

تفاصيل الواقعة بدأت بمشاهدة وانتهت بقتل مبيض المحارة

بالانتقال والفحص وسؤال والده إسماعيل م ع ش" 38 سنة مبيض محارة ومقيم بذات العنوان.. اتهم “ ادم ا ا م ا ” 19 سنة سائق توك توك، ومقيم منطقة أسفل كوبري جديلة - دائرة القسم، بالتعدي على نجله بسلاح أبيض " مقص " بحوزته وإحداث إصابته التي أودت بحياته على أثر حدوث مشادة تطورت المشاجرة لوجود خلافات بينهما تتمثل في رغبة نجله استقلال التوك توك رفقة المتهم ورفض الأخير ذلك لعدم قيام نجله بدفع الأجرة المستحقة أكثر من مرة سابقا.

يشار الى أن المتوفى سبق اتهامه في القضية رقم ۳۸۷۱/ ۲۰۲٤ جنح قسم ثان المنصورة " سلاح أبيض ".

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشد عن الأداة المستخدمة وتم ضبطها والتحفظ عليها.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

