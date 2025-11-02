الأحد 02 نوفمبر 2025
حوادث

النيابة تعاين شقة عثر بداخلها على جثة شاب في المطرية والشهود يكشفون تفاصيل صادمة

اسعاف؛ فيتو
انتقل فريق من نيابة المطرية لمعاينة شقة بشارع الكابلات بدائرة قسم شرطة المطرية عثر بداخلها على جثة عامل بها طعنات وأثار ضربات، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بشارع الكابلات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وآخرين أقدم خلالها الطرف الأخير على طعنه مما أسفر عن سقوطه قتيلا.


واستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أنهم سمعوا أصوات مشاجرة كبيرة يوم الواقعة صادرة من الشقة التي عثر بداخلها على جثة المتوفى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية