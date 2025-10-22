نقيب المهندسين يتضامن مع هيثم الحريري في طعنه أمام مجلس الدولة

الأربعاء 22 أكتوبر 2025
انضم نقيب المهندسين طارق النبراوى للتضامن مع هيثم الحريرى، وذلك لحضور جلسة الطعن على حكم استبعاده من انتخابات مجلس النواب أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكد هيثم الحريرى ثقته في نزاهة القضاء، داعيًا أنصاره ومؤيديه إلى دعم مسار العدالة مشيرًا إلي أن أن هذه الدعوى بمثابة حقه في الترشح والمنافسة وفق ما يكفله الدستور والقانون، ولفت إلى ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري، وقدرته على إنصاف الحق وإعادة الأمور إلى نصابها. 

وشدد البرلماني السابق على أن قرار استبعاده لم يستند إلى أسباب قانونية سليمة، وأن جميع أوراق ترشحه سليمة ومستوفاة، وهو ما سيتم تأكيده خلال جلسة نظر الطعن.

ووجّه الحريري الشكر لكل من ساند ووقف إلى جانبه في هذه القضية، معتبرًا أن دعم المواطنين والنشطاء السياسيين والنقابيين يعكس إيمانًا مشتركًا بقيم العدالة وتكافؤ الفرص في المنافسة السياسية.

وصل منذ قليل النائب السابق هيثم الحريرى، إلي مقر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لحضور جلسة الطعن المقام من النائب السابق هيثم الحريرى، على حكم القضاء الإداري بتأييد قرار استبعاده بسبب استثنائه من الخدمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الطعن المقام النائب السابق هيثم الحريري على قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب.

الجريدة الرسمية