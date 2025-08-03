دراسة حديثة تربط بين الأطعمة المصنعة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Thorax عن وجود صلة محتملة بين الاستهلاك المرتفع للأطعمة المصنعة (UPFs) وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، وتُضاف هذه النتائج إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى الآثار السلبية لهذه الأطعمة على الصحة العامة.

وتُعرّف الأطعمة فائقة المعالجة بأنها تركيبات من مواد غذائية غالبًا ما تُعدّل كيميائيًا، ثم تُجمّع في منتجات جاهزة للاستهلاك، وتُستخدم فيها إضافات مثل النكهات والألوان والمستحلبات، وتشمل هذه الفئة المشروبات الغازية، والخبز المُنتَج بكميات كبيرة، والحلويات، والوجبات الجاهزة، والتي تُشكّل حوالي 60% من الطاقة المُستهلكة في الولايات المتحدة.

تفاصيل البحث والنتائج

استندت الدراسة إلى بيانات من تجربة فحص سرطان البروستاتا والرئة والقولون والمستقيم والمبيض (PLCO)، وشملت أكثر من 100 ألف مشارك بمتوسط عمر 62.5 عامًا، وقام الباحثون بتقييم كمية الأطعمة فائقة المعالجة التي استهلكها المشاركون على مدار عام كامل، وقسموهم إلى أربع مجموعات بناءً على معدل الاستهلاك اليومي.

وخلال فترة متابعة استمرت 12.2 عامًا في المتوسط، تم تشخيص 1706 حالة بـسرطان الرئة، وأظهرت النتائج أن الأشخاص في المجموعة التي استهلكت أكبر كمية من الأطعمة فائقة المعالجة (بمتوسط 6 حصص يوميًا) كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة 41% مقارنة بمن استهلكوا أقل كمية (بمتوسط 0.5 حصة يوميًا).

ووجد الباحثون أن هذا الارتباط ينطبق على كل من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) وسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة (SCLC).

الأسباب المحتملة والفوائد الصحية

افترض الباحثون عدة أسباب محتملة للرابط بين الأطعمة فائقة المعالجة وسرطان الرئة، من بينها سوء جودة هذه الأطعمة من الناحية الغذائية، واحتواؤها على إضافات قد تخل بتوازن ميكروبات الرئة والأمعاء، بالإضافة إلى وجود ملوثات ضارة ناتجة عن المعالجة والتغليف.

على الرغم من هذه التحذيرات، يؤكد الخبراء أن تقليل تناول الأطعمة فائقة المعالجة له فوائد صحية مؤكدة. وقد وجدت مراجعات سابقة ارتباطات بين هذه الأطعمة وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السمنة، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أشارت دراسات أخرى إلى صلة محتملة بينها وبين أنواع مختلفة من السرطان.

هذه الدراسة لا تدق ناقوس الخطر، لكنها تُضيف إلى الأدلة التي تدعم التوصية الأساسية بتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة واستبدالها ببدائل صحية، مع التأكيد على أن أفضل ما يمكن للأفراد فعله للحد من خطر الإصابة بسرطان الرئة هو الإقلاع عن التدخين.

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