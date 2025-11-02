الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين المنتزة بالإسكندرية يضبط 6 شكاير دقيق بلدي وزيت منتهي الصلاحية

تموين المنتزة بالإسكندرية
تموين المنتزة بالإسكندرية يضبط 6 شكاير دقيق بلدي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

 

وذلك  تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات  الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية

  
            
قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة  فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة و أحمد سعد ومصطفى فراج مفتشى الإدارة  بحملات  فى نطاق الإدارة.

 

 و التى أسفرت عن ضبط أحد المخابز الحرة السياحية لقيامه بتجميع عدد ٦ شكاير دقيق وزن الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، وتحرير محضر حيازة زيت طعام منتهي الصلاحية، وتم التحفظ علي ١١١٥ زجاجة زيت داخل أحد المحلات

 

كما تم تحرير عدد ٦ محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين عدم وجود لوحة إعلان البيانات بالمخابز.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة

