أفكار مختلفة لتنسيق ألوان ملابس الشتاء بشكل أنيق (صور)

ملابس الشتاء تتميز بالفخامة والرقى وعادة تكون ألوانها داكنة لتمنح الشعور بالدفء، ومن أشهر ألوان أزياء فصل الشتاء الأسود والبنى بدرجاته.

وبعض الفتيات تتقيد بهذه الألوان عند تنسيقها فى الملابس، وتظن أن تنسيق الأسود يكون مع الأبيض فقط والبنى مع درجاته على الرغم من إمكانية دمجها معا بطرق مختلفة.

وتستعرض الصور التالية التى عرضتها صفحة عالموضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طرق تنسيق الوان ملابس الشتاء للظهور بشكل أنيق ومختلف، حيث عرضت الصور أكثر من تصميم لتناسق الالوان وقطع الملابس، ومنع الكلاسيك والكاجوال ليناسب جميع الخروجات والاذواق معا مايزيد الفتاة طلة مميزة وجاذبية لا مثيل لها.

تنسيق ملابس الشتاء

تنسيق ملابس الشتاء

تنسيق ملابس الشتاء

تنسيق ملابس الشتاء

واستعرضت الصور تناسق اللون الأسود مع الجملى والبيج بأكثر من طريقة وظهرت أيضا طرق تنسيق البنيات معا ومع الأسود وكان الجينز أساسي فى بعض التصميمات وايضا الشال والحذاء الطويل “البوت”، وهى علامات مميزة من أزياء الشتاء التى اعتقادنا على تواجدها كل شتاء فهى شيك ومميزة وتمنح الشعور بالدفء وتعزز الثقة بالنفس كما أنها تضفى لمسة جمالية رائعة.

تنسيق ملابس الشتاء

تنسيق ملابس الشتاء

تنسيق ملابس الشتاء

ويجب على الفتيات مع بداية كل موسم حصر جميع ملابس الشتاء فى الدولاب لمعرفة الملابس المناسبة والغير مناسبة وفرزها وتحديد مايحب شرائه هذا الموسم مع العلم أن هناك قطع أساسية يجب وجودها فى دولاب كل فتاة فهى قطع أساسية مثل البنطال الجينز والبالطو الأسود أو البنى وكذلك الزيتى مع البلوفر الصوف ذات رقبة طويلة وأكثر من شال مع أحذية الشتاء المعروفة فجميعها قطع مهنة يمكن تنسيقها بطرق عديدة لتشعر الفتاة بأن لديها العديد من الملابس.

