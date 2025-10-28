الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الجينز موضة أزياء خريف وشتاء 2026 (صور)

موضة الجينز
موضة الجينز

الجينز من الأقمشة التى تتحمل الكثير وعادة هو رمز للملابس الكاجوال، ولكن يمكن إدخال قطع الكلاسيك به كما فى موضة السنوات الماضية.

ويتميز الجينز بتنوعه الكبير، فهو يتوفر بأنواع خفيفة وثقيلة تناسب مختلف الأذواق والمناسبات، كما تتنوع ألوانه بين الكلاسيكية والزاهية، ويعتبر خيارًا مفضّلًا لدى الفتيات اللاتي يتابعن صيحات الموضة الحديثة التي تطرحها دور الأزياء العالمية سنويًا، ليواكبن أحدث الإطلالات بأناقة وعصرية.

والملابس الجينز بشكل عام سواء كانت بلورزة أو تنورة أو قميص أو بنطال جميعهم قطع عملية تناسب العمل والجامعة والدروس والكورسات والخروجات النهارية والليلية أيضا، لذا تفضله الفتيات كثيرا.

 

موضة الجينز فى خريف وشتاء 2026
موضة الجينز فى خريف وشتاء 2026

وتستعرض الصور التالية أحدث صيحات موضة أزياء الجينز فى خريف وشتاء عام 2026، الذى جاء بأشكال وألوان مختلفة وتصميمات متنوعة:

الجينز موضة خريف وشتاء 2026
الجينز موضة خريف وشتاء 2026

ونلاحظ فى موضة خريف وشتاء 2026، أن الكاجوال سيطر على موضة الجينز هذا العام، حيث جاءت التصميمات معظمها القميص والبنطال بتصميمات عصرية وجديدة واطوال مختلفة ليناسب جميع الأذواق.

وجاءت الوان الجينز لهذا العام بين الأرزق واللبنى بدرجاتهم وايضا جاء الازرار لتزين الجينز والرقصات المختلفة التى اخذت طابع العصرية وهو ماتفضله الفتيات.

موضة الجينز فى خريف وشتاء 2026
موضة الجينز فى خريف وشتاء 2026

وارتداء الجينز يناسب جميع اعمار الفتيات، وايضا هو عملى وارتدائه يناسب المرأة العاملة والفتاة الجامعية للخروج مع الأصدقاء والزيارات العائلية.

ويجب قبل ارتداء الجينز اختيار الالوان المناسبة مع البشرة، مع اختيار تصميمات مناسبة لشكل الحسم سواء كان كمثرى أو تفاح لمعرفة شكل البنطال المناسب، وكذلك القميص حتى يظهر الجينز بشكل مميز ومتناسق مايبرز جمال صاحبته.

txt

الذهبى مستمر، أحدث صيحات موضة الإكسسوارات فى شتاء 2026 (صور)

txt

الكاروه أحدث صيحات موضة أزياء شتاء 2026 (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجينز موضة الجينز خريف وشتاء 2026 موضة الجينز فى خريف وشتاء 2026 أحدث صيحات موضة الجينز عالموضة

مواد متعلقة

أحدث صيحات موضة أزياء الخريف والشتاء لعام 2026 (صور)

أحدث صيحات موضة رسومات الأظافر فى شتاء 2026 (صور)

تعرفي على أحدث صيحات موضة المكياج لعام 2025

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، الأسود بن سريع التميمي مدح الرسول وفرَّ من الفتنة

المزيد
الجريدة الرسمية