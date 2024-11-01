مع بداية موسم الشتاء.. أسعار وموضات الملابس النسائية في العتبة.. السوت يبدأ من 390 جنيهًا.. الفستان الصوف بـ 400 والجواكت 330 جنيها (فيديو وصور)

مع بداية فصل الشتاء، تبدأ النساء في البحث عن أحدث صيحات الموضة الشتوية بأسعار مناسبة، منطقة العتبة، تعتبر وجهة مثالية للتسوق بفضل تنوع المنتجات والأسعار المعقولة.

في هذا التقرير، نستعرض أسعار بعض الملابس الشتوية للنساء في أحد المولات التجارية في العتبة تحدثت “فيتو” مع رضا احد بائعي الملابس النسائية الشتوية لمعرفه الاسعار التي كانت كالتالي:

وجاءت أسعار ملابس كالتالي:

السوت قطعتين: تتراوح أسعار السوت من ٣٩٠ جنيه إلى ٥٥٠ جنيه، مما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

أسعار الجواكت في أسواق العتبة

تبدأ أسعار الجواكت من ٢٣٠ جنيه وتصل إلى ٣٣٠ جنيه، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمواجهة البرد بأسلوب أنيق.

أسعار البلوفرات في الأسواق

تتراوح أسعار البلوزات من ٢٥٠ جنيه إلى ٣٥٠ جنيه، بينما تصل أسعار البلوفرات الواسعة إلى ٣٨٠ جنيه، مما يوفر تنوعًا في الخيارات لتناسب مختلف الأذواق.

أسعار الـ هاي كول في أسواق العتبة

تبدأ أسعار الـ هاي كول من ٨٥ جنيه وتصل إلى ٢٥٠ جنيه، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للدفء والأناقة في آن واحد.

أسعار الفساتين الصوف في الأسواق

تتراوح أسعار الفساتين الصوفية من ٣٠٠ جنيه إلى ٤٠٠ جنيه، مما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف المناسبات والأذواق.

وتشتهر منطقة العتبة بتقديم مجموعة واسعة من الملابس الحريمي بأسعار مخفضة كما تقدم أحدث صيحات الموضة بجودة عالية، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثير من النساء، خاصة العرائس اللواتي يبحثن عن أفضل العروض والخيارات.

نصائح لاختيار الملابس الشتوية

ويعتبر اختيار الخامات والأقمشة المناسبة لملابس الشتاء أمرًا مهمًا للحفاظ على دفء الجسم والشعور بالراحة خلال فصل الشتاء البارد، ولكي يمكنك اختيار الأفضل، نقدم لك قائمة بخطوات ونصائح تساعدك في اتخاذ القرار الصحيح.

ابحث عن الصوف الطبيعي: يعد الصوف الطبيعي خيارًا ممتازًا الشتاء، حيث يتميز بقدرته على التخزين الحراري والحفاظ على درجة الحرارة المثلى للجسم. اختر الصوف الطبيعي مثل صوف الأغنام أو الكشمير للحصول على أفضل نتائج.

تفضيل القماش المحكم: ينصح بتفضيل الأقمشة المحكمة والقوية، حيث تساعد على منع دخول الهواء البارد والرطوبة إلى داخل الملابس. يُعد النايلون والبوليستر أحد الخيارات الممتازة في هذا الصدد.

تجنب الأقمشة المسامية: يفضل تجنب الأقمشة المسامية في ملابس الشتاء، اختر الأقمشة الكثيفة والتي تمنع فقدان الحرارة، مثل الصوف والقطن المضغوط.

احرص على البطانات الداخلية الدافئة: يعتبر الاهتمام بالبطانات الداخلية الدافئة أمرًا مهمًا في اختيار الملابس الشتوية. ابحث عن ملابس الشتاء التي تحتوي على بطانات دافئة مثل الصوف أو الفرو الاصطناعي، حيث تساعد في حجز الحرارة وتوفير الدفء اللازم.

لا تنسى الطبقات: يعتبر استخدام الطبقات المتعددة من الملابس أمرًا حيويًا في الشتاء. اختر ملابس داخلية مصنوعة من القطن لاستيعاب الرطوبة، وضع أوفرول دافئ فوقها، ثم قم بتغطيتها بسترة أو معطف واقٍ من البرد.

اهتم بالتفاصيل: تأكد من أن الملابس تتضمن تفاصيل تساعد في حجز الحرارة، مثل ياقات مرتفعة وأغطية للرأس. كما يمكنك البحث عن ملابس تتميز بأغطية للأذرع والأرجل لمزيد من الدفء والحماية.