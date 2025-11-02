الدوري الممتاز، سيراميكا يتأخر بهدف أمام بتروجت في الشوط الأول

الدوري الممتاز، انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا أمام بتروجت بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

هدف تقدم بتروجت أحرزه اللاعب مصطفى البدري في الدقيقة 18 من اللقاء

تشكيل سيراميكا أمام بتروجيت

كان أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة بتروجت في الأسبوع 13 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - محمد مغربي - محمد عادل - محمد رضا - كريم نيدفيد - حسين السيد - عمرو قلاوة - صديق ايجولا - أحمد سمير.

تشكيل سيراميكا، فيتو

تشكيل بتروجت أمام سيراميكا

فيما دخل بتروجت مباراته أمام سيراميكا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح لحراسة المرمى

خط الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وحامد حمدان وتوفيق محمد

خط الوسط: عبدالله ديباتيه ومصطفى الجمل وأدهم حامد

خط الهجوم: محمد دودو وسيكو سونكو ومصطفى البدري

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من: عبد الكافي رجب وأحمد غنيم ومؤمن عاطف وأمادو با وأحمد عبد الموجود بحبح ورشيد أحمد وبركات حجاج وسمير محمد وبدر موسى.

مباراة سيراميكا أمام بتروجت

ويبحث الجهاز الفني لسيراميكا بقيادة على ماهر واللاعبون عن الفوز من أجل مواصلة التربع على قمة الدوري المصري، حيث لعب الفريق 11 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل في لقاءين وخسر مثلهما ويمتلك 23 نقطة



على الجانب الآخر يدخل بتروجت اللقاء بقيادة سيد عيد المدير منتشيًا بالأداء الجيد الذى قدمه لاعبوه أمام الأهلي في الجولة الماضية والتعادل معه بهدف لمثله وخطف نقطة غالية من أنياب القلعة الحمراء.

ولعب بتروجت 11 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر لقاءين، وجمع 15 نقطة.

