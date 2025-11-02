الأحد 02 نوفمبر 2025
رياضة

علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بتروجت في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة بتروجت في الأسبوع 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام. 

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج -  أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: 

محمد كوكو  - محمد مغربي - محمد عادل - محمد رضا - كريم نيدفيد - حسين السيد - عمرو قلاوة - صديق ايجولا - أحمد سمير.

مباراة سيراميكا أمام بتروجت

من المنتظر أن يأتي اللقاء قويا من كلا الفريقين لرغبة كل فريق فى الفوز، وحصد الثلاث نقاط.

ويبحث الجهاز الفني لسيراميكا بقيادة على ماهر واللاعبون عن الفوز من أجل مواصلة التربع على قمة الدوري المصري، حيث لعب الفريق 11 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل في لقاءين وخسر مثلهما ويمتلك 23 نقطة

على الجانب الآخر يدخل بتروجت اللقاء بقيادة سيد عيد المدير منتشيًا بالأداء الجيد الذى قدمه لاعبوه أمام الأهلي في الجولة الماضية والتعادل معه بهدف لمثله وخطف نقطة غالية من أنياب القلعة الحمراء.
ولعب بتروجت 11 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر لقاءين، وجمع 15 نقطة.

الدوري المصري سيراميكا بتروجت سيراميكا ضد بتروجت عمرو السولية فخري لاكاي

الجريدة الرسمية