سياسة

بحضور زياد بهاء الدين والجبالي، الصحفيين تنظم ندوة عن برنامج صندوق النقد

نقابة الصحفيين، فيتو
تنظم شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، مساء الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان “هل وضع برنامج صندوق النقد الاقتصاد المصري على المسار الصحيح؟”، بمقر النقابة.

مشاركة نخبة من الخبراء

يشارك في الندوة  الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وأحد أبرز المتخصصين في الشأن الاقتصادي، بينما يتولى إدارة الندوة الكاتب الصحفي عبدالفتاح الجبالي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأسبق.

مناقشة شاملة لأثر برنامج الصندوق

ومن المنتظر أن تتناول الندوة تحليلًا موضوعيًا لتطورات برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز معدلات النمو، وتقليص عجز الموازنة العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

كما ستناقش الجلسة مدى انعكاس هذه السياسات على حياة المواطنين، وسوق العمل، ومستويات التضخم، إلى جانب استعراض مدى نجاح البرنامج في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالإجراءات التقشفية.
برنامج صندوق النقد الدولي

كانت مصر قد وقّعت عدة اتفاقات مع صندوق النقد الدولي خلال الأعوام الأخيرة، كان آخرها برنامج تمويلي يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مقابل التزام الحكومة المصرية بإجراءات تشمل تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

يُعد هذا البرنامج جزءًا من التعاون المستمر بين الجانبين منذ عام 2016، حين أطلقت مصر أولى مراحل إصلاحاتها المالية والنقدية الكبرى.

