خارج الحدود

مصرع شخص والقبض على اثنين من المشتبه بهم في حادث اغتيال عمدة مدينة مكسيكية

اغتيال عمدة مدينة
اغتيال عمدة مدينة مكسيكية

ألقت السلطات المكسيكية القبض على اثنين من المشتبه بهم في حادث اغتيال عمدة مدينة أوروابان المكسيكية خلال احتفالات يوم الموتى، بينما قتل الثالث أثناء المطاردة.

 

ذكرت  صحيفة "ميلينيو" أنه تم اغتيال كارلوس مانزو، عمدة مدينة أوروابان المكسيكية،  بالرصاص خلال احتفالات "يوم الموتى".

 

اغتيال عمدة مدينة أوروابان المكسيكية خلال احتفال يوم الموتى


وتحول احتفال يوم الموتى في مدينة أوروابان المكسيكية إلى مأساة بعد اغتيال العمدة كارلوس مانزو بالرصاص.


وأكدت الصحيفة المكسيكية أن  الحادث وقع بينما كان مانزو يشارك في "مهرجان الشموع" مع عائلته، مما أثار غضبا واسعا ودعوات لمواجهة نفوذ عصابات المخدرات المتزايد في المنطقة.

ويبلغ مانزو، من العمر 45 عاما، وكان مع عائلته وسط حشد يحمل الشموع والصور، قبل لحظات من الهجوم. وبعد دقائق، اخترقت الرصاصات جسده، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الحاضرين، ورغم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه.

وقد تسبب الاغتيال في إغلاق المدارس والأسواق في أوروابان، وسط مخاوف من تصاعد العنف، فيما وصف حاكم ميتشواكان الهجوم بأنه "جبان"، وأعلن عن نشر قوات الحرس الوطني في المدينة.

 

يوم الموتى المكسيك مهرجان الشموع

