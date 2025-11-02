قتلوه في يوم الموتى، لحظة اغتيال عصابة مخدرات لحاكم مكسيكي تثير الرعب (فيديو)

لحظة اغتيال سياسي بالمكسيك، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حالة من الغضب الشديد حاليًا في المكسيك، بعد قيام عصابات المخدرات بقتل رئيس بلدية في المكسيك كارلوس مانزو، أثناء احتفاله مع زوجته وابنه في يوم الموتى، الذي يتم الاحتفال به في المكسيك.

اغتيال رئيس بلدية في المكسيك على يد عصابات المخدرات

كارلوس مانزو كان رئيس بلدية منطقة أوروابان في المكسيك، وكان يدلي بتصريحاته ضد عصابات المخدرات في المكسيك، وطلب من الحكومة المكسيكية أن تساعده في محاربة هذه العصابات، المنتشرة في المكسيك، فقامت عصابات المخدرات بـ"قتله"، بطلقة نارية خلال فعالية رسمية في ولاية ميتشواكان، الأمر الذي أدى لوفاته في الحال.

Fury in Mexico as the cartels murder Carlos Manzo, Mayor of Uruapan, the second-largest city in the State of Michoacán.



For months, the mayor had been recording livestreams, asking Mexican President Claudia Sheinbaum to help him fight the cartels in his city.



He had launched a… pic.twitter.com/r7GTFEMCCC — Visegrád 24 (@visegrad24) November 2, 2025



وأظهر مقطع الفيديو المتداول لحظة استهداف رئيس بلدية أوروابان في المكسيك، وسُمعت طلقات الرصاص التي وجهتها عصابات المخدرات على رئيس البلدية، وحالة الذعر التي أصابت الحاضرين في احتفالية "يوم الموتى".

ولاية مكسيكية تعاني من عنف العصابات

وعبر سكان المكسيك عن مخاوفهم لانتشار أفراد عصابات المخدرات في البلدين، ما أدى لمقتل رئيس بلدية مدينة مكسيكية كبرى بطلقة ناري، في ولاية ميتشواكان الغربية، وهي منطقة ينتشر فيها عنف العصابات، وخاصة عصابات المخدرات، حسبما أعلنت السلطات المكسيكية.

وكارلوس مانزو، هو رئيس بلدية أوروابان، التي تضم نحو 350 ألف نسمة، وتقع في منطقة زراعية رئيسية، وتشتهر بزراعة الأفوكادو، الذي يُصدر إلى الولايات المتحدة، بالإضافة لأنواع أخرى من الفاكهة كالليمون.

كارلوس مانزو تحدي عصابات المخدرات فقتلوه في يوم الموتى، فيتو



وقالت أمانة الأمن العام المكسيكية، عبر موقعها الإلكتروني: إنه "في أعقاب هجوم وقع بعد ظهر أمس السبت في وسط مدينة أوروابان بولاية ميتشواكان، أدى للأسف إلى مقتل رئيس البلدية كارلوس مانزو، أوقف شخصان متورطان وقضى أحد المهاجمين".

تعاني ولاية ميتشواكان، منذ عدة سنوات من عنف عضابات المخدرات، التي تبتز المزارعين للحصول على أموال، ومن هذه العصابات النشطة في المكسيك "كارتل خاليسكو نويفا جينيراسيون، وعصابة نويفا فاميليا ميتشواكانا"، اللتان صنفتهما الولايات المتحدة ضمن (المنظمات الإرهابية الأجنبية).

الجدير بالذكر أن جريمة قتل كارلوس مانزو وقعت بعد أيام قليلة من مقتل برناردو برافو، أحد كبار منتجي الليمون في ولاية ميتشواكان.



