حماس تنتشل جثة قائد فرقة بجيش الاحتلال الإسرائيلي

عملية تسليم جثامين
عملية تسليم جثامين أسرى الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، في تقرير لها اليوم الأحد، أنه تم انتشال جثة قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال آساف حمامي، الذي أسره مقاتلو حماس في 7 أكتوبر.

ووفقا للصحيفة، فإن المنطقة التي انتشلت منها حماس الجثة كان قد بحث فيها جيش الاحتلال سابقا ولم يتمكن من العثور على أي جثث هناك.

وفي السياق ذاته زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أن حركة حماس تلقت ضربات ساحقة وأصبحت "ظلًّا" لما كانت عليه لكنها تحاول التعافي.  

وأضاف نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به.

حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: “لن نسمح بأن تعود جبهة ‎لبنان مصدر تهديد لإسرائيل، وسنفعل ما يلزم لمنع ذلك”.

