رئيس مدينة قوص بقنا يناقش تشغيل اللانش النهري البديل للمعدية البدائية

التقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، والعميد مصطفي بكري مأمور مركز شرطة قوص بأهالي نجع الطينة بجزيرة مطيرة، لمناقشة الية تشغيل اللانش النهري البديل للمعدية البدائية التي كان يستخدمونها أهالي النجع في عبور مجري النهر في انتقالاتهم اليومية، وحضر اللقاء محمود عبد الصبور نائب رئيس المركز.

وأكدت القيادات التنفيذية والامنية خلال الاجتماع علي ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة التي تضمن منع وقوع أي حوادث داخل المجري، وكذا آليات الرقابة عليها التي ينظمها قانون استخدام المعديات النهرية بدءا من التراخيص مرورا بحالة المعدية أو المركب.

فترات الفيضان في جزيرة مطيرة

يذكر أن نجع الطينة بجزيرة مطيرة تحاط به المياه من كل الجهات خاصة في فترات الفيضان عن طريق ملء خور يطلق عليه خور مطيرة نسبة إلى اسم القرية الأم، ويوجد طريق ترابي بعرض 3 م تقريبا يربط الأهالي بالقرية الأم إلا أنه يبعد كثيرا عن مبتغاهم، لذا كانوا قد قدموا استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي طالبوا فيها توفير وسيلة آمنة تقلهم وأطفالهم أثناء الذهاب والإياب إلى مدرسهم بدلا من المعدية البدائية التي كانوا يستخدمونها، وعلى الفور تحركت الجهات المعنية وقامت بتوفير لانش بديل أكثر أمنا وبحالة جيدة من أجل الحفاظ على أرواحهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.