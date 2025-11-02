الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس مدينة قوص بقنا يناقش تشغيل اللانش النهري البديل للمعدية البدائية

الاجتماع بأهالي نجع
الاجتماع بأهالي نجع الطينة بجزيرة مطيرة

التقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، والعميد مصطفي بكري مأمور مركز شرطة قوص بأهالي نجع الطينة بجزيرة مطيرة، لمناقشة الية تشغيل اللانش النهري البديل للمعدية البدائية التي كان يستخدمونها أهالي النجع في عبور مجري النهر في انتقالاتهم اليومية، وحضر اللقاء محمود عبد الصبور نائب رئيس المركز.

 

وأكدت القيادات التنفيذية والامنية خلال الاجتماع علي ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة التي تضمن منع وقوع أي حوادث داخل المجري، وكذا آليات الرقابة عليها التي ينظمها قانون استخدام المعديات النهرية بدءا من التراخيص مرورا بحالة المعدية أو المركب. 

فترات الفيضان في جزيرة مطيرة

يذكر أن نجع الطينة بجزيرة مطيرة تحاط به المياه من كل الجهات خاصة في فترات الفيضان عن طريق ملء خور يطلق عليه خور مطيرة نسبة إلى اسم القرية الأم، ويوجد طريق ترابي بعرض 3 م تقريبا يربط الأهالي بالقرية الأم إلا أنه يبعد كثيرا عن مبتغاهم،  لذا كانوا قد قدموا استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي طالبوا فيها توفير وسيلة آمنة تقلهم وأطفالهم أثناء الذهاب والإياب إلى مدرسهم بدلا من المعدية البدائية التي كانوا يستخدمونها، وعلى الفور تحركت الجهات المعنية وقامت بتوفير لانش بديل أكثر أمنا وبحالة جيدة من أجل الحفاظ على أرواحهم. 

الجريدة الرسمية