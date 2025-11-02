نجاح كبير لبطولة مصر للجولف في مدينتي ونيكلاس ريجنر يفوز باللقب

انضم اللاعب النمساوي نيكلاس ريجنر إلى قائمة أساطير بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين للجولف، البالغ مجموع جوائزها 125 ألف دولار، بعدما توّج بلقب نسخة 2025 عن جدارة واستحقاق، في البطولة التي استضافها ملعب نادي جولف مدينتي بمشاركة 35 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ونجح نيكلاس في الفوز باللقب العريق الذي يمتد تاريخه إلى 104 أعوام، بعدما أنهى منافسات البطولة مسجلًا 14 ضربة تحت المعدل، متقدما من المركز الرابع إلى الصدارة، ليحصد جائزة المركز الأول وقدرها 21 ألف دولار.

وشهد اليوم الختامي للبطولة منافسة قوية ومثيرة، حيث تراجع المتصدر السابق هو هو إلى المركز الثامن مكرر، فيما أنهى المهدي فكوري المنافسات في المركز الحادي عشر بعد أن كان أحد أبرز المتنافسين على اللقب قبل انطلاق الجولة الرابعة والأخيرة.

وحصل لاعب منتخب مصر عيسى أبو العلا على جائزة أفضل لاعب مصري، بعدما أنهى البطولة مسجلًا ثلاث ضربات تحت المعدل برصيد 285 ضربة، من بين عشرة لاعبين مصريين شاركوا في البطولة.

وعقب انتهاء المنافسات، أقيمت مراسم توزيع الجوائز بحضور المهندس محمد أنور نائب رئيس الاتحاد، وعضو مجلس الإدارة محمد وجدي، وكين كودو مدير الجولة الآسيوية للتنمية.

وقام كين كودو بتسليم جائزة أفضل لاعب مصري لعيسى أبو العلا، فيما سلم محمد وجدي الجائزة المالية للبطل النمساوي نيكلاس ريجنر، وتولى المهندس محمد أنور تسليم الكأس التاريخية للفائز، قبل أن يعزف السلام الوطني للنمسا، معلنًا إسدال الستار على نسخة 2025 من أقدم بطولة للمحترفين في الشرق الأوسط.

وأشاد نيكلاس بالتنظيم المصري للبطولة، واصفًا إياه بأنه تنظيم رائع يليق بتاريخ البطولة العريق، مؤكدا أن الحفاوة الكبيرة وتوافر كافة الإمكانيات ساعدته على التركيز وتحقيق اللقب.

وأضاف: “المنافسة كانت صعبة للغاية في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين، وجميعهم كانوا يطمحون للفوز بهذا التتويج التاريخي”.

