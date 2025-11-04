الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

تعرف على شخصية علاء مرسي في مسلسل المداح

علاء مرسي
علاء مرسي

يشارك الفنان علاء مرسي ضمن أحداث الجزء السادس من مسلسل المداح 6 الذى يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، والذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل.

حيث يلعب الفنان علاء مرسي شخصية حارس مقام يتردد عليه صابر.

ومن المقرر أن يتم عرض العمل خلال سباق رمضان 2026.

ويشهد الجزء السادس من مسلسل المداح العديد من المفاجآت والأحداث الغريبة، حيث أكد الفنان حمادة هلال أن هذا الجزء من العمل هو الأصعب، حيث تم كتابة أكثر من خمسة نسخ للسيناريو قبل الاستقرار على الشكل النهائي له، حتى يظهر في أفضل صورة للجمهور.

وتشهد أحداث الجزء السادس من مسلسل "المداح" الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال ظهور المسيخ الدجال ضمن أحداث العمل.

ويحمل الجزء السادس من مسلسل “المداح” الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال العديد من المفاجآت، وأولها ظهور الدكتور سميح الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

ومن المفترض أن تشهد أحداث الجزء الجديد من مسلسل “المداح”، تطورًا على مستوى الأحداث التي سوف تخرج عن نطاق محافظات مصر، كما أنه سوف تتم الاستعانة ببعض الفنانين الأجانب للمشاركة في المسلسل بأدوار ثانوية.

يذكر أنه شارك في الأجزاء السابقة نخبة من النجوم أبرزهم: أحمد بدير، نسرين طافش، هالة فاخر، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، محمد رياض، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة. واستطاع العمل في كل موسم أن يحافظ على مكانته كواحد من أكثر المسلسلات متابعة في رمضان.

