حوادث

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بـمنطقة الجمالية.
 


التنقيب عن الآثار داخل عقار بالجمالية

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام إحدى السيدات وشخصين آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الجمالية، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عمليات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

