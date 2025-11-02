سلموا رضيعة حية لأهلها على أنها متوفاة، إحالة 4 مسئولين بمستشفى في أسيوط للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بأحد مستشفيات النساء والولادة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت تسليم مولودة لذويها على أنها متوفاة حال كونها ما زالت على قيد الحياة آنذاك، فضلًا عن مخالفات أخرى.

أخصائي أطفال، وطبيبة أطفال، وفنية تمريض، ومديرة المستشفى

شملت قائمة الاتهام: أخصائي أطفال، وطبيبة أطفال، وفنية تمريض، ومديرة المستشفى.

وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الثاني، قد تلقت شكوى والد الطفلة بشأن الواقعة، حيث باشر المستشار/ عبد القادر محمد، التحقيقات في الواقعة تحت إشراف المستشارة/ فاطمة عثمان – مديرة النيابة، واستمع لأقوال الشاكي، والذي قرر أنه زوجته كانت حاملًا في شهرها السادس بطفليهما الأولين "توأم ذكر وأنثى"، وأنها شعرت بآلام وأعراض غير معتادة فتوجهت إلى المستشفى - محل الواقعة - حيث وضعت الطفلين قبل الموعد المحدد طبيًا، وبعد مرور ساعات قليلة من الولادة، تم إخطاره بوفاة الطفلين وتسليمهما له لاستكمال إجراءات دفنهما بمعرفته، وأثناء عودته إلى المنزل لاحظ أن أحد الطفلين ما زال على قيد الحياة، فتوجه بهما إلى أحد المراكز الطبية الخاصة لرعاية الأطفال المبتسرين، وتم إجراء الفحص الطبي وأكد الفحص أن الطفلة ما زالت على قيد الحياة بينما توفي الطفل الآخر، فتم تقديم الخدمة الطبية العاجلة للطفلة وتحويلها إلى وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال التابعة لجامعة أسيوط، حيث مكثت بها الطفلة إلى أن فاضت روحها في مساء ذات اليوم، وذلك بعد مضي يومين على ولادتها.

هذا وقد قامت النيابة بإجراء معاينة للمستشفى -محل الواقعة-، وتفريغ لكاميرات المراقبة، كما أمرت بتشكيل لجنة طبية متخصصة من كلية طب بجامعة أسيوط لفحص الواقعة من الناحية الفنية والطبية، كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من الأطباء المتخصصين في مجال النساء والتوليد والأطفال من خارج المستشفى، وآخرين من شهود الواقعة -أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى-، وقد كشفت التحقيقات عن أن زوجة الشاكي كانت قد توجهت للمستشفى في حالة ولادة مبكرة لطفلين توأم في الشهر السادس للحمل، وأن الطفل الذكر ولد متوفيًا بينما ولدت الطفلة الأنثى حيّة، وأن المحاليْن الأول والثانية قد أخلا بواجبات وظيفتهما ولم يتبعا الأصول العلمية والمهنية والبروتوكولات المعمول بها أثناء تقديم الخدمة الطبية، حيث تركا الطفلة بجهاز تدفئة الأطفال حديثي الولادة - السيرفو- دون تقديم أي رعاية طبية لها منذ لحظة ولادتها وحتى تسليمها لذويها على أنها متوفاة برفقة شقيقها، كما أثبتت المحالة الثانية على خلاف الحقيقة وفاة الطفلة بعد مرور ثلاث دقائق من ولادتها في التشخيص الطبي الخاص بتذكرة دخول زوجة الشاكي للمستشفى، دون إجراء أي فحص إكلينيكي للعلامات والمؤشرات الحيوية للطفلة، ثم قامت لاحقًا بالتلاعب في هذا التشخيص عقب علمها بأن الطفلة كانت على قيد الحياة للتنصل من مسئوليتها حيال الواقعة، وأن المحالة الثالثة قامت بالتوقيع على إخطار ولادة الطفلة بدلًا من الطبيب الذي أجرى عملية الوضع.

كما كشفت المعاينة التي أجرتها النيابة للمستشفى عن تدني مستوى النظافة داخل المستشفى بما لا يتفق والمعايير المطبقة في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومسئولية المحالة الرابعة -مديرة المستشفى- حيال التقاعس عن اتخاذ أي إجراء قانوني حيال الشركة المسئولة عن أعمال النظافة بالمستشفى، والتدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار الحيوانات الضالة -القطط- داخل أقسام المستشفى المختلفة.

وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.