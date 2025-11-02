الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا 

ريال مدريد وليفربول
ريال مدريد وليفربول

يستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول في مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، بعد الفوز على فالنسيا برباعية نظيفة في الجولة الحادية عشر من منافسات الليجا.

 

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا 


ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل 4 نوفمبر، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر الحادية عشر بتوقيت السعودية، على ملعب أنفيلد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز أمام فالنسيا برباعية في البروفة الأخيرة قبل لقاء ليفربول الثلاثاء المقبل.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا 


وكان كيليان مبابي افتتح التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 31 عزز الفرنسي بالهدف الثاني.


وفي الدقيقة 44 أحرز جود بيلينجهام هدف ريال مدريد الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 82 سجل كاريراس الهدف الرابع لريال مدريد.

 

وارتفع رصيد ريال مدريد  للنقطة 30 في المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني فياريال، وتجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 9 في المركز 18.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد ليفربول دوري ابطال اوروبا ريال مدريد وليفربول مباراة ريال مدريد وليفربول ريال مدريد ضد فالنسيا

مواد متعلقة

ريال مدريد يمطر شباك فالنسيا برباعية ويواصل تصدره للدوري الإسباني

ريال مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية في الشوط الأول بالدوري الإسباني

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

أخبار مصر: حادثان إرهابيان يهزان أمريكا وبريطانيا، تعليق مثير من صلاح رغم إنجازه التاريخي، أسعار مفاجأة تهز سوق السمك

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

انخفاض الذرة وهذا سعر كريستال بعد موجة الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

20 صورة ترصد افتتاح المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

رسميا، سعر صرف الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الأحد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لتفريج الكروب والهموم، احرص عليه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية