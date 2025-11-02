مشاريع عمرو سعد المقبلة، 4 أعمال بين السينما والدراما أحدهما مفاجأة رمضان

يعيش عمرو سعد حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة المقبلة، حيث أنه يعود الجمهور بـ 4 أعمال فنية فيلمين ومسلسلين واحد في رمضان 2026 والثاني أوف سيزون.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو التفاصيل الكاملة لأعمال عمرو سعد المقبلة في السينما والدراما

يحضر عمرو سعد مسلسل جديد يعرض في الأوف سيزون من إنتاج تامر مرسي وإخراج حسين المنباوي

كما أنه سيخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل الريس، من تأليف ناصر عبد الرحمن وبتوقيع المخرج أحمد خالد موسي ويدور فى أجواء من الدراما الشعبية، ولكن في قالب مختلف عن ما قدمه عمرو سعد بالموسم الرمضاني المنصري فى مسلسل سيد الناس

وفي السينما ينتظر عمرو سعد عرض فيلمه الجديد الغربان،تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد ومي عمر، محمد علاء وأسماء أبو اليزيد وماجد المصري وعبد العزيز مخيون ومريهان حسين وأحمد وفيق وصفاء الطوخي وآخرون، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.

فيلم الغربان مترجم إلي 12 لغة بتكليفات إنتاجية ضخمة

كما كشف النجم عمرو سعد عن احتمال وجود فيلم جديد يجمعه وشقيقه المطرب أحمد سعد وذلك عقب النجاح الكبير الذي شهدته أغنيتهما “أخويا”.

وقال عمرو سعد في تصريحات لبرنامج “ET” بالعربي: “أحمد عنده فكرة أننا نعمل فيلم سوا، وده احتمال يحصل، فحاليًّا بيتكتب موضوعين ممكن نعمل منهم حاجة”.

