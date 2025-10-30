علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)

الخميس 30 أكتوبر 2025
افتتح المطربون ومدربو الموسم السادس من برنامج “The Voice” أحمد سعد ورحمة رياض وناصيف زيتون، الموسم الجديد بأغنية علِّي صوتك بالغنا للفنان الكبير محمد منير ومن ألحان كمال الطويل وتأليف كوثر مصطفى.

وتألق المدربين الثلاث في أداء واحدة من أجمل الأغاني المصرية، كأغنية افتتاحية لبرنامج يعتمد في التقييم والمشاركة على الصوت في الأساس، والذي يعرض كل أربعاء 9:30 مساء بتوقيت السعودية على MBC1.

The Voice

وعاد برنامج "The Voice" في موسم سادس حاملًا معه مفاجآت جديدة وتغييرات كثيرة على مستوى الفقرات والمواجهات بين المشتركين، بهدف اكتشاف المواهب العربية، انطلاقًا من مرحلة الصوت وبس، مرورًا بمرحلة المواجهة ثم التحديات المتقدمة وصولًا إلى المواجهة الختامية التي تشهد تتويج واحد فقط من بين 3 مشتركين، اجتازوا كل المراحل بنجاح باللقب.

في مرحلة الصوت وبس، يضغط المدرب على الزر ليلتف بكرسيه ويرى صاحب الصوت، وهنا ينضم المشترك تلقائيًا إلى فريقه، فيما يكون للمشترك حق الاختيار بين أكثر من مدرب إذا التفت له كراسي أكثر من مدرب واحد.

ومع نهاية 6 حلقات من مرحلة الصوت وبس، شكل كل مدرب فريقه المؤلف من 12 موهبة، ليكون مجموع المواهب المتأهلة إلى المواجهة 36.

في هذه المرحلة، يتنافس أعضاء الفريق الواحد في ثنائيات وثلاثيات على المسرح في أجواء ملؤها الحماسة، ولكل مدرب 5 مواجهات داخل فريقه، يختار في نهايتها 5 مواهب تنتقل معه إلى المرحلة التالية، كما يملك المدرب حق خطف موهبة واحدة فقط، يضمها إلى فريقه. 

وبعد 3 حلقات من المواجهات الغنائية، تتأهل 18 موهبة أي 6 من كل فريق إلى المواجهة الأخيرة، ومنها يتم اختيار 3 مواهب فقط لتتابع طريقها نحو اللقب في ليلة استثنائية نكتشف في ختامها صاحب “أحلى صوت”.

