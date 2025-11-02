الأحد 02 نوفمبر 2025
رياضة

مركز صادم لأصحاب الأرض، ترتيب منتخبات كأس العالم لناشئي كرة اليد 2025

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، التي أقيمت مؤخرا في المغرب بمشاركة 12 منتخبا.

ترتيب منتخبات كأس العالم للناشئين

وجاء الترتيب النهائي لمنتخبات بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2008 كالتالي:

1- ألمانيا

2- مصر

3- إسبانيا

4- قطر

5- الأرجنتين

6- البرازيل

7- تونس

8- أمريكا

9- إيران

10- بورتريكو

11- المغرب

12- كوريا الجنوبية

منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا في النهائي

وحصد المنتخب الوطني المركز الثاني والميدالية الفضية، خلال مشاركته في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وخسر منتخب الفراعنة أمام نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (43-44)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما.

مشوار منتخب مصر في كأس العالم

وكان المنتخب الوطني قد تأهل للدور قبل النهائي، بعد تصدر ترتيب مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة، محققا الفوز في 3 مواجهات أمام البرازيل وأمريكا والمغرب.

وخاض منتخب مصر 5 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (35) - (26) البرازيل

مصر (42) - (22) أمريكا

مصر (32) - (20) المغرب

قبل النهائي

مصر (31) - (28) إسبانيا

النهائي

مصر (43) - (44) ألمانيا

