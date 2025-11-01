السبت 01 نوفمبر 2025
منتخب مصر بالزي الأسود أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم لناشئي كرة اليد

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد

يخوض منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008، مواجهة الحسم أمام نظيره الألماني مساء اليوم السبت، مرتديًا الزي الأسود الكامل، في نهائي بطولة العالم المقامة حاليًا في المغرب.

ووفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني قبل اللقاء، يرتدي حراس مرمى المنتخب الزي الأزرق، فيما يظهر الجهاز الفني باللون الرمادي خلال المباراة المرتقبة.

وتقام المباراة في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت عبر شاشتها، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

وكان منتخب مصر للناشئين قد تأهل إلى نهائي المونديال بعد الفوز التاريخي على إسبانيا، بطل أوروبا، بنتيجة 31-28 في نصف النهائي، في واحدة من أقوى وأجمل مباريات البطولة.

وحقق الفراعنة الصغار العلامة الكاملة في الدور الأول بعدما تغلبوا على البرازيل في ضربة البداية بنتيجة 35-26، ثم على الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الثانية، قبل أن يختتموا الدور الأول بانتصار كبير على المغرب صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 32-20.

وتقام بطولة العالم للناشئين لكرة اليد خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر في المغرب، وسط مشاركة نخبة من المنتخبات العالمية، حيث يسعى أحفاد الفراعنة لتتويج مشوارهم المميز بالتربع على عرش العالم في ختام البطولة الليلة.

