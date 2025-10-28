التبرع لأهل غزة ليس دينا ولا فريضة، علاء مبارك: احتياجات شعب مصر الأهم

التبرع لأهل غزة، كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن رأيه في التبرع لأهل غزة، مؤكدًا أن التبرع لأهل غزة ليس دينًا ولا فرضًا على أحد، واعتبره واجبا إنسانيا؛ بسبب الظروف الإنسانية التي يمر بها أهل غزة، وخاصة في الدواء والغذاء.

التبرع لأهل غزة ليس دينا ولا فرضا

وأوضح علاء مبارك أن الموارد المتاحة يجب أن تخصص حسب الأولويات، وأن احتياجات شعب مصر تأتي على قمة قائمة الأولويات، ووصف تخصيص الموارد المتاحة لاحتياجات المصريين بأنها مسئولية اجتماعية ووطنية، والتبرع لأهل غزة عملًا تطوعيًا وإنسانيًا.

وقال علاء مبارك، عبر منصة "أكس"، في رأيه للتبرع لأهل غزة: "التبرع لأهل غزة في رأيي ليس دينا ولا فريضة، لكنه يُعتبر واجبا إنسانيا في ظل ظروف قاسية يمر بها أهل غزة، خاصة إذا كانت المساعدات للدواء والغذاء".

وعن احتياجات الشعب المصري، قال علاء مبارك: "لكن الموارد المتاحة يجب أن تخصص حسب الأولويات، لأن احتياجات شعب مصر تأتي قبل كل شيء فهى مسئولية اجتماعية ووطنية".

وتابع علاء مبارك: "وفي النهاية موضوع التبرع قرار شخصى وعمل إنساني وأخلاقى وعمل تطوعي غير ملزم لا يعد فرضًا ولا دينًا".

جاء ذلك ردًا على أحد المتابعين الذي وجه رسالة لعلاء مبارك، قائلًا: "لكن التبرع لغزة ليس رأي.. ده دين وفريضة وللا خلاص نسينا يعني إيه جهاد..."؟!



وقال آخر: "لكن هناك فرضا اسمُه الزكاة.. ومن مصارفها فى سبيل الله".

ليرد عليه علاء مبارك، قائلًا: "فرق كبير بين الذكاة وهى فريضة شرعية واجبة ولها شروط، أما التبرع أو الصدقة فهو عمل تطوعي غير ملزم، وليس لها شروط".

لا ضمان لعدم تكرار عملية تدمير غزة

وكان علاء مبارك قد كشف في تغريدة سابقة عدم وجود ضمان لعدم تكرار عملية تدمير غزة مرة أخرى، حيث يقوم العدو بضرب غزة وتدمير البنية التحية وهدم المباني والمنازل وقتل المدنيين.

وأكد علاء مبارك أن سيناريو تدمير غزة من قبل العدو "سيناريو شاهدناه أكثر من مرة"، مطالبًا قيادات حماس، الذين يملكون ثروات ضخمة، وأغنياء ورجال أعمال فلسطينيين بالتبرع من أموالهم، التي جموعها على مدار سنوات، ليكونوا قدوة ويضربوا المثل للجميع في حب غزة.

الاحتلال دمر غزة ولا ضمان لغدم تدميرها مرة أخرى، فيتو

وقال علاء مبارك في تغريدته: "غزة وأهلها على رؤوسنا، لكن أين الضمان أن ما حدث من قبل لن يتكرر من عمليات قامت بها حماس يرد عليها العدو بضرب غزة وتدمير البنية التحتية وهدم المبانى والمنازل وقتل المدنيين، فتطلب حماس سرعة جمع الأموال لإعادة إعمار القطاع!".

وعن تدمير غزة، قال علاء مبارك: "سيناريو شاهدناه أكثر من مرة على مدار سنوات، فكم من المليارات جمعتها حماس، وتم إهدارها بحجة إعادة إعمار غزة؟!".

وقدم علاء مبارك اقتراحا جديدا لـ إعادة إعمار غزة، فقال: "فلماذا لا تبدأ هذه المرة قيادات حماس الذين يملكون ثروات ضخمة وأغنياء ورجال أعمال فلسطينيين بالتبرع من أموالهم التى جمعوها على مدار سنوات لإعادة إعمار القطاع ليكونوا قدوة ويضربوا المثل للجميع في حب غزة"؟!.

وعن الظروف التي تمر بها مصر، أوضح علاء مبارك: "لكن في الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ووجود حالات كثيرة في مصر تحتاج لمساعدات، فيجب أن تكون التبرعات والمساعدات المصرية لمصر، وأن تكون الأولوية في العطاء للمحتاجين من أهلنا داخل البلد".



