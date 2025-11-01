أحمد إسماعيل وحنين الشاطر يحتفلان بالنيل في افتتاح المتحف المصري الكبير بالنوبي والعامية

قدم المطرب المصري النوبي أحمد إسماعيل خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مقطوعة موسيقية بعنوان "النيل هو الحياة" باللغتين النوبية والعامية المصرية، أمام حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته والدكتور مجدي يعقوب، في مشهد فني يبرز ارتباط المصريين العميق بنهر النيل وتاريخهم الحضاري.

كما قدمت الفنانة حنين الشاطر أغنية باللغة العامية المصرية تناولت أهمية النيل منذ فجر التاريخ وحتى العصر الحديث، مشيرة إلى خير النيل وتأثيره على الحالة النفسية والاجتماعية للمصريين، ودوره في بناء أول حضارة على وجه الأرض وازدهارها.

وجاءت العروض ضمن فقرات الحفل الفنية التي تمزج بين التراث النوبي والموسيقى المصرية المعاصرة، لتجسد النيل كرمز للحياة والوحدة الثقافية والحضارة المصرية عبر العصور.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (٧٩) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.