السيسي: المتحف الكبير شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري ورسالة حضارية للعالم

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالترحيب بالحضور على أرض أقدم دولة عرفها التاريخ، مؤكّدًا أن مصر القديمة كانت منبع الفن والفكر والكتابة والعقيدة، وملهمة لشعوب الأرض قاطبة.

وقال السيسي: “من ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة لتضيء طريق الحضارة والتقدم الإنساني، معلنة أن صروح الحضارة تُبنى في أوقات السلام وتنتشر بروح التعاون بين الشعوب. ونحن نحتفل بافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، حضارة مصر، نكتب صفحة جديدة في سجل التاريخ الإنساني”.

وأضاف الرئيس أن المتحف الكبير ليس مجرد مكان، بل شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري الذي شيد الأهرام ونقش على الجدران سر الخلود، ليحكي للأجيال قصة وطن يمتد عطاؤه في خدمة الإنسانية.

وأكد السيسي أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون دولي بين شركات محلية وأجنبية، مشيرًا إلى دور اليابان ودعمها للمشروع، وإلى الجهود المخلصة التي بذلها الباحثون والأثريون والفنيون والمهندسون والعمال المصريون لإنجاز هذه المهمة التاريخية العظيمة.

واختتم الرئيس كلمته بالقول: “المتحف المصري الكبير صورة مجسمة لمسيرة شعب سكن أرض النيل منذ فجر التاريخ، شعب دؤوب وصبور وكريم وبناء للحضارات، معتز بوطنه وحاملًا راية المعرفة، ورسولًا دائمًا للسلام، وواحة للثقافة وراعيًا للتراث الإنساني”.

