السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برج القاهرة يتزين بعبارة GEM Grand Opening في حفل افتتاح المتحف الكبير (صور)

برج القاهرة، فيتو
برج القاهرة، فيتو

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه بالتنسيق مع مسئولى برج القاهرة تم لليوم الثانى إضاءة البرج بعبارة افتتاح المتحف المصري الكبير، وGEM Grand Opening، بالإضافة لعلم مصر، وذلك ضمن احتفالات محافظة القاهرة بافتتاح المتحف المصرى الكبير.

فرحة وفخر، المصريون يحتفلون بانطلاق فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو وصور)

حفل افتتاح المتحف الكبير، مجدي يعقوب يكشف مفاجأة عن تقدم الطب بمصر القديمة

افتتاح المتحف المصرى الكبير


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، مساء اليوم، وفود الدول المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، على أنغام المقطوعة الموسيقية الخالدة "أنا المصري" للموسيقار الكبير سيد درويش، في مشهد مهيب يجسد روح مصر وحضارتها التي تمتد عبر آلاف السنين.

 

وجاء الاستقبال وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفخر الوطني، حيث امتزجت أنغام الأوركسترا القومية مع الاستعراضات الفنية المستوحاة من التراث الفرعوني، لتضفي على الحدث طابعًا مهيبًا يليق بعظمة المتحف الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف المصري الكبير فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

أحمد مالك وسلمى أبو ضيف وأحمد غزي وهدى المفتي بالزي الفرعوني في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بعرض أوركسترا مبهر ومشاركة فنية بارزة

الأكثر قراءة

الإسماعيلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول من الدوري الممتاز

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل آيات من سورة البقرة وسبب تسميتها

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

المزيد
الجريدة الرسمية