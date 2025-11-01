برج القاهرة يتزين بعبارة GEM Grand Opening في حفل افتتاح المتحف الكبير (صور)

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه بالتنسيق مع مسئولى برج القاهرة تم لليوم الثانى إضاءة البرج بعبارة افتتاح المتحف المصري الكبير، وGEM Grand Opening، بالإضافة لعلم مصر، وذلك ضمن احتفالات محافظة القاهرة بافتتاح المتحف المصرى الكبير.

افتتاح المتحف المصرى الكبير



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، مساء اليوم، وفود الدول المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، على أنغام المقطوعة الموسيقية الخالدة "أنا المصري" للموسيقار الكبير سيد درويش، في مشهد مهيب يجسد روح مصر وحضارتها التي تمتد عبر آلاف السنين.

وجاء الاستقبال وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفخر الوطني، حيث امتزجت أنغام الأوركسترا القومية مع الاستعراضات الفنية المستوحاة من التراث الفرعوني، لتضفي على الحدث طابعًا مهيبًا يليق بعظمة المتحف الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم.



