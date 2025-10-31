محافظ الغربية: تجهيز 47 شاشة عرض عامة لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير بالمحافظة

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن الانتهاء من تجهيز وتركيب ٤٧ شاشة عرض عامة بالشوارع الرئيسية والميادين الكبرى في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك استعدادًا لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية عالمية تشهدها مصر والعالم.

وأكد محافظ الغربية أن عروس الدلتا الغربية بكامل مراكزها ومدنها تتحول إلى لوحة وطنية متكاملة تحتفي بهذا الحدث التاريخي الذي يجسد فخر المصريين بحضارتهم وتاريخهم العريق ويعبر عن عمق الانتماء الوطني وروح المشاركة الشعبية في يومٍ يكتب فصلًا جديدًا من فصول المجد المصري.

وأوضح محافظ الغربية أن هذا التوزيع يأتي تنفيذًا لخطة المحافظة لإتاحة متابعة البث المباشر لأكبر عدد من المواطنين في الأحياء والمراكز والقرى لتتحول الغربية إلى ساحة وطنية كبيرة تعبر عن اعتزاز أبنائها ببلدهم وتاريخهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أكدت ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع في هذا الحدث الذي يكتب فصلًا جديدًا في مسيرة الحضارة المصرية.

ففي مركز طنطا تم تجهيز ٦ مواقع رئيسية بشاشات عرض هي: أمام موقف سبرباي ومدخل قرية ميت حبيش من الطريق السريع ومدخل قرية دفرة من السريع ومدخل قرية إخناوي من السريع ومنطقة عربات الطعام المتنقلة بقرية شوبر وكوبري جيهان في نهاية شارع الجيش.



وفي حي أول طنطا تم تركيب ٣ شاشات عرض بميدان المحطة وبجوار النصب التذكاري بمنطقة الاستاد ودوران النادي فيما يضم حي ثان طنطا ٧ شاشات أمام النصب التذكاري بمنطقة الاستاد وأمام شركة الشوا بشارع الجيش وميدان الجمهورية مع شارع الخان وأمام دلتا سيتي مول وأمام بنزينة شل أوت ودوران الري وأمام الديوان العام وعلى كوبري المشاة.

وفي مركز ومدينة المحلة الكبرى تم توزيع ٤ شاشات عرض على كورنيش كفر حجازي الجديد وكورنيش محلة أبو علي ومحطة وقود شل أوت بالطريق الدائري وقرية بشيش بينما شهد حي أول المحلة تركيب ٣ شاشات بشوارع شكري القوتلي والعباسي وميدان المشحمة وضم حي ثان المحلة ٣ شاشات بميدان الشون ومدخل المدينة وأمام مقر الحي.

كما تم تركيب شاشتين في مركز ومدينة زفتى أمام مجلس المدينة وعلى كورنيش النيل أمام المسجد الكبير و٤ شاشات في مركز ومدينة السنطة أمام موقف السنطة وأمام قاعة أمباير وأمام نادي السنطة الرياضي وأمام مجلس المدينة.



وفي كفر الزيات تم تجهيز شاشتين أمام مقر مجلس المدينة وفي ميدان أوسكار ومثلها في مركز قطور أمام مجلس المدينة وميدان الساعة بينما شهد مركز ومدينة بسيون تركيب ٥ شاشات عرض أمام البنك الأهلي والساحة الشعبية بشارع ٢٣ يوليو وبجوار الوحدة المحلية لقرية قرانشو وبجوار مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بكتامة وبجوار مركز شباب أبو حمر وميدان الجميزة المقابل لمنطقة الآثار بصالحجر.

وفي مركز ومدينة سمنود تم توزيع ٥ شاشات عرض داخل نادي سمنود الرياضي ومركز شباب سمنود وبجوار مجلس المدينة وميدان النحاس وميدان الحرايري بجوار وحدة مرور سمنود.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات لتكون شوارعها وميادينها على مستوى الحدث حيث تم تكثيف أعمال النظافة وتزيين الميادين بالأعلام استعدادًا للاحتفال الذي سيشاهده الملايين حول العالم داعيًا جميع أبناء الغربية للمشاركة في هذا اليوم التاريخي الذي يعبر عن فخر مصر بعظمتها وتاريخها العريق.

