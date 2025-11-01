٢٠٤ شاشات عرض بالميادين ومراكز الشباب لمتابعة حفل افتتاح المتحف المصرى بالإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن مشاركة المواطنين في متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير من مختلف الميادين تعكس الوعي الوطني وروح الانتماء التي يتحلى بها الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا الحدث العالمي يأتي امتدادًا لمسيرة النجاحات المتواصلة التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته نحو بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ مكانة مصر بين الأمم.

ويتابع مواطنو الإسكندرية، اليوم، بكل فخر واعتزاز فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأتاحت محافظة الإسكندرية للمواطنين فرصة متابعة هذا الحدث التاريخي من خلال ٢٠٤ شاشات عرض عملاقة تم توزيعها في ٢٤ موقعًا حيويًا بمختلف ميادين وشوارع المحافظة، من بينها محطة الرمل، ميدان المنشية، والكورنيش، وسط أجواء احتفالية غمرتها مشاعر البهجة والفخر الوطني.

كما فتحت مكتبة الإسكندرية أبوابها أمام الجمهور من ساحة الحضارات (البلازا) لتمكين الزوار من متابعة فعاليات الافتتاح من قلب هذا الصرح الثقافي العالمي.

كما قدمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية دعمًا واسعًا لفعاليات المتابعة الجماهيرية من خلال تجهيز شاشات عرض وتلفزيونات في ٥٠ مركز شباب و١٢٩ هيئة رياضية تشمل الأندية الشعبية وأندية الشركات والأندية الكبرى، بما يتيح أكبر قدر من المشاركة للمواطنين في هذا الحدث العالمي.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم الغامرة بهذا اليوم التاريخي الذي يُسطر صفحة جديدة في سجل إنجازات الدولة المصرية، مؤكدين أن المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية وإنسانية خالدة من مصر إلى العالم.

