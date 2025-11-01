جواز سفر واستقبال ملكي.. سر الزيارة التاريخية لرمسيس الثاني إلى باريس عام 1976

روى الدكتور سامح فخري، أستاذ المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، القصة الكاملة وراء سفر مومياء الملك رمسيس الثاني إلى باريس عام 1976، في واحدة من أغرب وأشهر الرحلات الأثرية في التاريخ الحديث.

وقال فخري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار ضمن التغطية المباشرة لافتتاح المتحف المصري الكبير، إن القصة بدأت في أواخر السبعينيات حين تم ملاحظة إصابات طفيفة في مومياء رمسيس الثاني، ما أثار قلق السلطات المصرية والمجتمع العلمي الدولي نظرًا للقيمة التاريخية الفائقة للمومياء التي تُعد ثروة إنسانية عالمية.

إصدار جواز سفر للملك.. والمهنة "ملك مصر"

وأوضح فخري أنه بعد نقاشات مطوّلة بين الجهات المصرية والعلماء الأجانب، تقرر إجراء منظار طبي للمومياء في باريس للتأكد من حالتها الصحية، مشيرًا إلى أنه تم إصدار وثيقة سفر رسمية لها بجواز سفر يحمل الرقم (1)، وسُجِّلت فيه المهنة: "ملك مصر".

وأضاف أن فرنسا استقبلت المومياء استقبال الملوك، حيث كانت تخشى ما يُعرف بـ "لعنة الفراعنة"، فتم تنظيم مراسم استقبال رسمية شاركت فيها وزيرة الثقافة الفرنسية آنذاك، وأُطلقت المدافع تحيةً لملك مصر، فيما رافق الموكب الرسمي حرس شرف ودراجات بخارية في مشهد استثنائي لا يتكرر.

علاج المومياء من العفن بالأشعة

وبيّن الدكتور سامح فخري أن المومياء نُقلت بعد ذلك إلى أحد المتاحف الفرنسية، حيث أُجري المنظار بواسطة الدكتور مصطفى المنيلاوي بالشراكة مع طاقم فرنسي متخصص.

وكشفت الفحوصات وجود بعض العفن في المومياء، فتم علاجها باستخدام إشعاعات جاما خلال الفترة من أواخر عام 1976 وحتى مطلع عام 1977، ثم عادت المومياء إلى مصر بعد إتمام العلاج وسط استقبال رسمي مهيب.

"رمسيس الثاني".. الملك الذي سافر بجواز مصري

واختتم فخري حديثه قائلًا إن رحلة مومياء رمسيس الثاني إلى باريس كانت حدثًا فريدًا في التاريخ، لأنها المرة الأولى التي يُصدر فيها جواز سفر لفرعون مصري، مؤكّدًا أن مصر تعاملت مع تراثها بوعي ومسؤولية علمية جعلت من تلك التجربة رمزًا لاحترام العالم للحضارة المصرية القديمة.

