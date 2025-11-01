السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جواز سفر واستقبال ملكي.. سر الزيارة التاريخية لرمسيس الثاني إلى باريس عام 1976

رمسيس الثاني، فيتو
رمسيس الثاني، فيتو

روى الدكتور سامح فخري، أستاذ المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، القصة الكاملة وراء سفر مومياء الملك رمسيس الثاني إلى باريس عام 1976، في واحدة من أغرب وأشهر الرحلات الأثرية في التاريخ الحديث.

وقال فخري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار ضمن التغطية المباشرة لافتتاح المتحف المصري الكبير، إن القصة بدأت في أواخر السبعينيات حين تم ملاحظة إصابات طفيفة في مومياء رمسيس الثاني، ما أثار قلق السلطات المصرية والمجتمع العلمي الدولي نظرًا للقيمة التاريخية الفائقة للمومياء التي تُعد ثروة إنسانية عالمية.

إصدار جواز سفر للملك.. والمهنة "ملك مصر"

وأوضح فخري أنه بعد نقاشات مطوّلة بين الجهات المصرية والعلماء الأجانب، تقرر إجراء منظار طبي للمومياء في باريس للتأكد من حالتها الصحية، مشيرًا إلى أنه تم إصدار وثيقة سفر رسمية لها بجواز سفر يحمل الرقم (1)، وسُجِّلت فيه المهنة: "ملك مصر".
وأضاف أن فرنسا استقبلت المومياء استقبال الملوك، حيث كانت تخشى ما يُعرف بـ "لعنة الفراعنة"، فتم تنظيم مراسم استقبال رسمية شاركت فيها وزيرة الثقافة الفرنسية آنذاك، وأُطلقت المدافع تحيةً لملك مصر، فيما رافق الموكب الرسمي حرس شرف ودراجات بخارية في مشهد استثنائي لا يتكرر.

علاج المومياء من العفن بالأشعة

وبيّن الدكتور سامح فخري أن المومياء نُقلت بعد ذلك إلى أحد المتاحف الفرنسية، حيث أُجري المنظار بواسطة الدكتور مصطفى المنيلاوي بالشراكة مع طاقم فرنسي متخصص.
وكشفت الفحوصات وجود بعض العفن في المومياء، فتم علاجها باستخدام إشعاعات جاما خلال الفترة من أواخر عام 1976 وحتى مطلع عام 1977، ثم عادت المومياء إلى مصر بعد إتمام العلاج وسط استقبال رسمي مهيب.

"رمسيس الثاني".. الملك الذي سافر بجواز مصري

واختتم فخري حديثه قائلًا إن رحلة مومياء رمسيس الثاني إلى باريس كانت حدثًا فريدًا في التاريخ، لأنها المرة الأولى التي يُصدر فيها جواز سفر لفرعون مصري، مؤكّدًا أن مصر تعاملت مع تراثها بوعي ومسؤولية علمية جعلت من تلك التجربة رمزًا لاحترام العالم للحضارة المصرية القديمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جواز سفر رمسيس الثاني رميس الثاني باريس مومياء رمسيس الثاني المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

بمشاركة ملوك ورؤساء العالم، السيسي يفتتح المتحف المصري الكبير بعد قليل

هل رمسيس الثاني فرعون الخروج؟ وسيم السيسي يوضح

المهندس أحمد محمد حسين، من هو صاحب فكرة نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف الكبير؟ (بروفايل)

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم 1-0 أمام برينتفورد بالشوط الأول

بعد أنباء الخيانة، لامين يامال ينفصل رسميا عن نيكي نيكول

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه ويلزم بيته"

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بالخير والسعادة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية