أخبار مصر

جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أضاءت جامعة القاهرة مبانيها الرئيسية وقبة جامعة القاهرة، تزامنا مع الافتتاح التاريخي لـ المتحف المصري الكبير، وتأكيدا لاعتزازها بالحدث الاستثنائي الذي يرسخ مكانة مصر الحضارية.

 

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن المتحف المصري الكبير صرح أثري فريد يعيد صياغة علاقة المصريين بماضيهم ويجعل من التاريخ قوة ناعمة لمستقبل الوطن.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن المتحف المصري الكبير يحمل رسالة متجددة تؤكد أن مصر لا تكتفي بصون تراثها، بل تبدع في تقديمه للعالم.

احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

ورفعت مستشفيات جامعة القاهرة حالة الاستعدادات الطبية والتنظيمية، تزامنًا مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وحرصًا على تنسيق الجهود بين مختلف المستشفيات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الفعاليات، وذلك في ضوء حرص جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق على تعزيز جاهزية المستشفيات الجامعية ودعم دورها في خدمة المجتمع خلال المناسبات القومية الكبرى.

