أتلتيكو مدريد يضرب إشبيلية بثلاثية في الدوري الإسباني

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية بنتيجة 0/3 لأتلتيكو، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أهداف أتلتيكو مدريد، جوليان ألفاريز وألمادا وأنطوان جريزمان.

يحتل أتلتيكو مدريد المرتبة الرابعة من ترتيب جدول الليجا وفي جعبته 19 نقطة، فيما يقع فريق إشبيلية بالمركز الـ11 برصيد 13 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خيمينيز - هانكو - روجيري.

خط الوسط: جوليانو سيميوني - كوكي - باينا - جونزاليس.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - سورلوث.

