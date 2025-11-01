أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

انتهى الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني - الليجا.

يحتل أتلتيكو مدريد المرتبة الرابعة من ترتيب جدول الليجا وفي جعبته 19 نقطة، فيما يقع فريق إشبيلية بالمركز الـ11 برصيد 13 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خيمينيز - هانكو - روجيري.

خط الوسط: جوليانو سيميوني - كوكي - باينا - جونزاليس.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - سورلوث.

