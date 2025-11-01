إنجي علاء: افتتاح المتحف الكبير لحظة تختصر آلاف السنين من الإبداع والتاريخ

أعربت الكاتبة إنجي علاء عن سعادتها البالغة بالأجواء الاحتفالية التي شهدتها الشوارع المصرية ، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، ووصفت الحدث بأنه "لحظة تختصر آلاف السنين من الإبداع والتاريخ والعظمة".

وقالت إنجي في تصريحات صحفية: "بلدنا هي بلد الأهرامات والنيل، بلد الرسالات والأزهر الشريف، مهد الديانات ومصدر الإلهام للعالم كله."

وأضافت أن افتتاح هذا الصرح العالمي يعكس مكانة مصر الفريدة في سجل الحضارة الإنسانية، مؤكدة أن الحفاظ على التراث ونقله للأجيال المقبلة هو أعظم ما يمكن أن تقدمه الشعوب لمستقبلها.

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا يجسد مكانة مصر الحضارية ودورها في صون ‏التراث الإنساني، حيث يشارك في الحفل 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا ‏برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.