السبت 01 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

إنجي علاء: افتتاح المتحف الكبير لحظة تختصر آلاف السنين من الإبداع والتاريخ

إنجي علاء
إنجي علاء

أعربت الكاتبة إنجي علاء عن سعادتها البالغة بالأجواء الاحتفالية التي شهدتها الشوارع المصرية ، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، ووصفت الحدث بأنه "لحظة تختصر آلاف السنين من الإبداع والتاريخ والعظمة".

وقالت إنجي في تصريحات صحفية: "بلدنا هي بلد الأهرامات والنيل، بلد الرسالات والأزهر الشريف، مهد الديانات ومصدر الإلهام للعالم كله."

وأضافت أن افتتاح هذا الصرح العالمي يعكس مكانة مصر الفريدة في سجل الحضارة الإنسانية، مؤكدة أن الحفاظ على التراث ونقله للأجيال المقبلة هو أعظم ما يمكن أن تقدمه الشعوب لمستقبلها.

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا يجسد مكانة مصر الحضارية ودورها في صون ‏التراث الإنساني، حيث يشارك في الحفل 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا ‏برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.‏

