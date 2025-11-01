السبت 01 نوفمبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت في السعودية

الذهب في السعودية
الذهب في السعودية

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، مساء اليوم السبت في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار بأسواق المملكة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

482 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 21 في السعودية

422ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 18 في السعودية

362 ريالا للبيع.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

وأعلنت عدد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بأن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا كبيرًا في الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية جديدة خلال الشهور القادمة.

جاء ذلك وسط تزايد الإقبال على شراء الذهب في العديد من الدول، وعلى رأسها فيتنام، التي شهدت زيادة ملحوظة في طلب الذهب، إلى جانب العديد من الدول الأخرى

ووفقًا للتقارير العالمية، ارتفع سعر الذهب بنسبة 51% منذ بداية العام الحالي، مدعومًا بعدد من العوامل الرئيسية، أبرزها ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم، وزيادة اهتمام المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

توقعات الذهب في المستقبل القريب.. 5000 دولار للأونصة

وأحدث بنك أوف أمريكا تحديثًا لتوقعاته بشأن أسعار المعادن الثمينة، حيث رفع تقديره لسعر الذهب في عام 2026 إلى 5000 دولار للأونصة، مع متوسط سنوي يبلغ نحو 4400 دولار. 

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في 8 أكتوبر، حينما تجاوز سعر الأونصة حاجز 4000 دولار للمرة الأولى في تاريخه، وواصل الذهب الارتفاع ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 4079.62 دولارًا للأونصة.

توقعات جولدمان ساكس: 4900 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2026

من جانب آخر، رفعت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة، بزيادة عن تقديرات سابقة كانت عند 4300 دولار. 

الجريدة الرسمية