وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم بيع الآثار التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها، مجيبة عن مسألة حق امتلاك وبيع الآثار المعثور عليها في أرض يملكها شخص معين.

حكم بيع الآثار والمتاجرة فيها

وأكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة.

حكم بيع الآثار والمتاجرة فيها، فيتو

وجدت قطع أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟

وأشارت إلى أنه حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ-، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.

