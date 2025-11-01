يورجن كلوب يوجه رسالة لمصر من أهرامات الجيزة ويثير جدلًا كبيرًا لهذا السبب

أثارت رسالة يورجن كلوب، المدرب السابق لنادي ليفربول، لمصر والمصريين، جدلًا وتفاعلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

يورجن كلوب يبعث برسالة من أرض الأهرامات

ونشر المدرب المشهور يورجن كلوب صورة له في أهرامات الجيزة، ورسم قلبًا بيده دليلًا على محبته لأحد أهم الآثار المصرية في العالم، وهي أهرامات الجيزة، مؤكدًا أن الصورة التقطها في نهاية أخر يوم له في زيارة مصر، والتي وصفها بأرض التاريخ.



وقال يورجن كلوب في رسالته لمصر قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبير: "اليوم الأخير في أرض التاريخ مصر"

أثارت الصورة التي نشرها يورجن كلوب له في أهرامات الجيزة والتعبير عن حبه لها ولأرض مصر، تفاعل العديد من المصريين، الذين وجهوا إليه رسائل، عبر صفحته بالفبس بوك، وطالبوه بالعودة القريبة لمصر.

تفاعل واسع من المصريين على رسالة يورجن كلوب

وعلق المؤثر بيج جي دبليو قائلًا: " أرى أنك تحب مصر والمصريين، يمكنك تدريب الأهلي وسوف آخذك كل عطلة نهاية أسبوع إلى الأهرامات"

أما البلوجر محمود محمد فقال: "أنت الآن مصري"

وعلق البلوجر بيتر جبران قائلًا: "بالتأكيد لكن أرجع لإنفيلد يا كابتن"

وسأله البلوجر هشام مختار: "لماذا لم تحضر افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم؟!"

ورد أسامة الجزيرلي قائلًا: " أنت أفضل مدرب في العالم لأنك المدرب الرئيسي لدورتموند"

وقال البلوجر محمد بكري: "حسنًا، تعالي إلينا على أرض الأجداد في أي وقت"

أما البلوجر وفاء الحميد فقالت: "يسعدني أنك استمتعت بوقتك في مصر، عُد إليها قريبًا"

